Ο υπουργός Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Φέλαν, παραιτείται «με άμεση ισχύ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, στο X.

Ο υφυπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ, Χουνγκ Κάο, θα αναλάβει καθήκοντα υπουργού, πρόσθεσε ο Παρνέλ, χωρίς να δώσει εξηγήσεις για την αποχώρηση του Φέλαν, η οποία έρχεται εν μέσω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ.

Ο Φέλαν, ο διορισμός του οποίου επιβεβαιώθηκε τον Μάρτιο του περασμένου έτους, είναι ο δεύτερος υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος των ΗΠΑ που αποχωρεί αυτόν τον μήνα, μετά την ανακοίνωση του Πενταγώνου για την πρόωρη συνταξιοδότηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, στρατηγού Ράντι Τζορτζ.

STATEMENT:



Secretary of the Navy John C. Phelan is departing the administration, effective immediately.



On behalf of the Secretary of War and Deputy Secretary of War, we are grateful to Secretary Phelan for his service to the Department and the United States Navy.



We wish… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 22, 2026

«Εκ μέρους του Υπουργού Πολέμου και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολέμου, είμαστε ευγνώμονες στον Υπουργό Φέλαν για την υπηρεσία του στο Υπουργείο και το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Σον Παρνέλ. «Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στις μελλοντικές του δραστηριότητες».

Ο Φέλαν ανακοινώθηκε ως υποψήφιος για τη θέση του Υπουργού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών στις 27 Νοεμβρίου 2024 από τον εκλεγμένο πρόεδρο Τραμπ. Πολλοί σημείωσαν την έλλειψη εμπειρίας του στο Ναυτικό, τον στρατό, την πολιτική εθνικής ασφάλειας και την αμυντική βιομηχανία.

Ο Φέλαν κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Ένοπλων Δυνάμεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στις 27 Φεβρουαρίου 2025. Επικυρώθηκε με διακομματική υποστήριξη με ψήφους 62-30 στις 24 Μαρτίου 2025, και ορκίστηκε ως ο 79ος Γραμματέας του Ναυτικού την επόμενη μέρα.

Πηγή: skai.gr

