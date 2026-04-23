Εικόνες από την κατάληψη του πλοίου ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas», το οποίο δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος των Ιρανικών Δυνάμεων, καθώς διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ, έδωσε στη δημοσιότητα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μέσω του iribnews (Islamic Republic of Iran Broadcasting).

The IRGC Navy released footage claiming to show the seizure of the container ship MSC EPAMINONDAS as it passed through the Strait of Hormuz today. pic.twitter.com/XvyyOT3QHr April 22, 2026

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με σημαία Λιβερίας, προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, γύρω στις 06:50 τοπική ώρα στις 22 Απριλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιδιοκτήτριας εταιρείας, Technomar Shipping Inc., όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.

