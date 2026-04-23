Βίντεο από την κατάληψη του «Epaminondas» από τις ιρανικές δυνάμεις

Δείτε εικόνες την κατάληψη του πλοίου ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas», το οποίο δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος των Ιρανικών Δυνάμεων

Εικόνες από την κατάληψη του πλοίου ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas», το οποίο δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος των Ιρανικών Δυνάμεων, καθώς διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ, έδωσε στη δημοσιότητα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μέσω του iribnews (Islamic Republic of Iran Broadcasting).

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με σημαία Λιβερίας, προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, γύρω στις 06:50 τοπική ώρα στις 22 Απριλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιδιοκτήτριας εταιρείας, Technomar Shipping Inc., όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.

Πηγή: skai.gr

