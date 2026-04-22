Εκεχειρία - θρίλερ με το Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ - «Καταρρέουν οικονομικά, θέλουν να ανοίξει το Ορμούζ»

Την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν έως ότου ολοκληρωθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις του ότι δεν θα υπάρξει παράταση. Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, κάτι που ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει ως «πράξη πολέμου».

Ανώτερος σύμβουλος του Ιράν δήλωσε ότι η παράταση «δεν σημαίνει τίποτα» και ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να απαντήσει στρατιωτικά. Παράλληλα, ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ ανέφερε ότι πιστεύει πως συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν, αν οι ΗΠΑ τερματίσουν τον αποκλεισμό.

Μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, ακυρώθηκε το ταξίδι του Τζέι Ντι Βανς στο Ισλαμαμπάντ, όπου θα ηγείτο συνομιλιών με το Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Σε νεότερη ανάρτησή του νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως «το Ιράν καταρρέει οικονομικά! Θέλουν να ανοίξει αμέσως το Στενό του Ορμούζ – Πεθαίνουν για μετρητά! Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα».

