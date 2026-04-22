Λίβανος: Νεκρή δημοσιογράφος από ισραηλινό πλήγμα – Η ένατη από την αρχή του πολέμου (Βίντεο)

Νεκρή ανασύρθηκε η δημοσιογράφος της εφημερίδας Αλ Ακχμπάρ Αμάλ Κχαλίλ από τα ερείπια του σπιτιού που χτυπήθηκε απο τον ισραηλινό στρατό στο χωριό Αλ Τίρι

UPDATE: 23:48
Νεκρή δημοσιογράφος στον Λίβανο

Νεκρή ανασύρθηκε η δημοσιογράφος της εφημερίδας Αλ Ακχμπάρ Αμάλ Κχαλίλ από τα ερείπια του σπιτιού που χτυπήθηκε απο τον ισραηλινό στρατό (IDF) στο χωριό Αλ Τίρι του Λιβάνου. Σημειώνεται  ότι είναι η 9η νεκρή δημοσιογράφος από την έναρξη του πολέμου στον Λίβανο.

Amal Khalil

Η δημοσιογράφος Αμάλ Κχαλίλ

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Λίβανος: Το Ισραήλ «έβαλε στο στόχαστρο» δημοσιογράφους

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ισχυρίστηκε νωρίτερα ότι το Ισραήλ «καταδίωξε» τις Λιβανέζες δημοσιογράφους Ζεϊνάμπ Φαράτζ και Αμάλ Κχαλίλ , «στοχεύοντας» το σπίτι όπου είχαν καταφύγει μετά από μια πρώτη ισραηλινή επίθεση στο Αλ Τίρι.

«Όταν ο Λιβανέζικος Ερυθρός Σταυρός έφτασε για να μεταφέρει τους τραυματίες, ο εχθρός παρεμπόδισε την ανθρωπιστική αποστολή, ρίχνοντας μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης στο ασθενοφόρο και πυροβολώντας το», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του.

Η τραυματισμένη Φαράτζ και οι σοροί των δύο θυμάτων από την πρώτη επίθεση μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Το υπουργείο καταδίκασε τις ενέργειες του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις «απαράδεκτες» και «απάνθρωπη επιθετικότητα».

TAGS: Λίβανος Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
