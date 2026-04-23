Μια βίαιη αντίδραση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να φουντώνει. Αλλά δεν πρόκειται για την εποχή των Λουδιτών.

Μια σκοτεινή μορφή αντι-τεχνολογικής πολιτικής αρχίζει να διαμορφώνεται. Αυτόν τον μήνα, μια μολότοφ εκτοξεύθηκε στο σπίτι του Σαμ Άλτμαν, διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, στο Σαν Φρανσίσκο. Ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη στα κεντρικά της εταιρείας, όπου απειλούσε να κάψει το κτίριο, σύμφωνα με την αστυνομία. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ένας δημοτικός σύμβουλος στην Ινδιανάπολη που υποστήριζε την ανάπτυξη ενός κέντρου δεδομένων δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι κάποιος πυροβόλησε 13 φορές το σπίτι του και άφησε σημείωμα που έγραφε: «Όχι στα data centers». Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό. Αυτόνομα ταξί έχουν επίσης βανδαλιστεί και δεχτεί επιθέσεις από εξαγριωμένα πλήθη.

Σε περιόδους ραγδαίας τεχνολογικής αλλαγής, κάποιοι άνθρωποι δεν προσπαθούν απλώς να αντισταθούν στο μέλλον. Προσπαθούν να τρομοκρατήσουν όσους το υιοθετούν.

Αυτή η τεχνοφοβία συχνά αποκαλείται λουδιτισμός. Όμως οι αρχικοί Λουδίτες δεν ήταν απλοί μισαλλόδοξοι απέναντι στις μηχανές. Το κίνημα προέκυψε επειδή οι απλοί εργαζόμενοι ένιωθαν αποκλεισμένοι από τους θεσμούς που αναδιαμόρφωναν τη ζωή τους. Η μελέτη του λουδιτισμού είναι χρήσιμη όχι για να δικαιολογήσει τις σημερινές εκρήξεις βίας, αλλά για να εξηγήσει πώς η αντίθεση σε νέες τεχνολογίες μπορεί να γίνει καταστροφική. Σύγχρονοι ακτιβιστές αντλούν από τον φόβο των Λουδιτών ότι η τεχνολογική αλλαγή έρχεται πιο γρήγορα απ’ όσο μπορεί να απορροφήσει η πολιτική.

Ο λουδιτισμός γεννήθηκε το 1811 στο Νότιγχαμ της Αγγλίας, κέντρο παραγωγής δαντέλας και καλτσοποιίας. Μια οικονομική ύφεση την προηγούμενη χρονιά είχε πιέσει τους μισθούς και συρρικνώσει τις αγορές. Το κίνημα πήρε το όνομά του από μια πιθανότατα φανταστική ιστορία για έναν μαθητευόμενο που φέρεται να κατέστρεψε μηχανήματα σε εργοστάσιο στο Λέστερ μετά από επίπληξη. Τη νύχτα, χαλαρά οργανωμένες ομάδες Λουδιτών κατέστρεφαν υφαντουργικές μηχανές σε τουλάχιστον 100 περιστατικά. Τελικά, η βρετανική κυβέρνηση έστειλε στρατό για να καταστείλει βίαια το κίνημα.

Οι εργάτες στράφηκαν στο σαμποτάζ επειδή η διαπραγμάτευση μισθών είχε ουσιαστικά απαγορευτεί μια δεκαετία νωρίτερα. Φοβούμενο την επιρροή της Γαλλικής Επανάστασης, το κοινοβούλιο πέρασε τους Νόμους περί Συνδυασμών (1799–1800), που απαγόρευαν στους εργαζόμενους να διαπραγματεύονται συλλογικά μισθούς, ώρες και συνθήκες εργασίας. Ένα βασικό κανάλι διεκδίκησης είχε κλείσει. Ως απάντηση, κάποιοι εργάτες κατέστρεφαν τα μηχανήματα που θεωρούσαν ότι άλλαζαν τη ζωή τους χωρίς τη συναίνεσή τους.

Ο λουδιτισμός συνήθως θεωρείται αντι-τεχνολογική νοοτροπία, αλλά θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως αντίδραση σε πολιτική αποτυχία. Εμφανίζεται όταν οι άνθρωποι νιώθουν αποκλεισμένοι από τη διαμόρφωση της αλλαγής. Οι Λουδίτες κατέφυγαν στο σαμποτάζ επειδή η διαπραγμάτευση είχε καταστεί παράνομη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πολιτικά κανάλια που οι Λουδίτες δεν είχαν. Οι πολίτες μπορούν να βασίζονται σε κοινοβούλια, δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο, για να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα.

Όμως άλλο πράγμα η ύπαρξη αυτών των εργαλείων και άλλο η εμπιστοσύνη στη λειτουργία τους. Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center, μόλις το 44% των Αμερικανών δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τους θεσμούς να ρυθμίσουν αποτελεσματικά την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ το 47% έχει μικρή ή καθόλου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση.

Το άγχος απέναντι στην τεχνολογία έχει βρει έκφραση και στην ομοσπονδιακή πολιτική. Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς (ανεξάρτητος από το Βερμόντ), που έχει προτείνει εθνικό μορατόριουμ στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, δήλωσε πρόσφατα: «Μπείτε σε ένα σάντουιτς-μαγαζί. Είναι ρυθμισμένο για λόγους υγείας και ασφάλειας. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη, που θα μεταμορφώσει τον κόσμο οικονομικά και κοινωνικά, είναι εντελώς αρρύθμιστη. Αυτό είναι παράλογο». Η άποψη αυτή είναι διαδεδομένη, αλλά δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα.

Υφιστάμενη νομοθεσία προστασίας καταναλωτών, δράσεις ρυθμιστικών αρχών και εκτελεστικά μέτρα από τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις ήδη ρυθμίζουν την τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι εντελώς αρρύθμιστη.

Επιπλέον, πολιτειακοί νομοθέτες έχουν εισαγάγει περισσότερα από 1.500 νομοσχέδια σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποια είναι λογικά. Άλλα προσπαθούν να σταματήσουν την τεχνολογική πρόοδο με κάθε κόστος. Τον Δεκέμβριο, νομοθέτης στο Τενεσί πρότεινε νόμο που θα καθιστούσε τη δημιουργία chatbot-συντρόφου κακούργημα κατηγορίας Α, με ποινή τουλάχιστον 15 ετών φυλάκισης. Στην Καλιφόρνια εξετάστηκε νομοσχέδιο που θα μπορούσε να ρυθμίσει ακόμη και τη χρήση αρχείων Excel σε δημόσιες υπηρεσίες. Το Ιλινόις ψήφισε νόμο που ενδέχεται να επηρεάσει εφαρμογές διαλογισμού, στην προσπάθεια ρύθμισης προϊόντων ψυχικής υγείας που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη.

Η πραγματική επιλογή βρίσκεται ανάμεσα σε δύο προσεγγίσεις διακυβέρνησης της τεχνολογικής αλλαγής. Η μία αντιμετωπίζει το άγνωστο ως λόγο επιβράδυνσης ή απαγόρευσης. Η άλλη εφαρμόζει την υπάρχουσα νομοθεσία, προσθέτει στοχευμένους κανόνες όπου χρειάζεται και επιτρέπει την ανάπτυξη ωφέλιμων καινοτομιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ωφεληθούν αν αντισταθούν στις λουδιτικές τάσεις.

Οι Λουδίτες δεν αξίζουν τη σημερινή χλεύη. Ήταν αποκλεισμένοι από την πολιτική και αντέδρασαν με τον μόνο τρόπο που είχαν στη διάθεσή τους. Οι Αμερικανοί πολίτες δεν είναι αποκλεισμένοι. Διαθέτουν τα εργαλεία για να απορροφήσουν την αλλαγή, να αμφισβητήσουν τους όρους της και να διαμορφώσουν το μέλλον.

Πηγή: skai.gr

