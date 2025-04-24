Μέχρι και 450.000 πιστοί απ' όλο τον κόσμο - σχεδόν μισό εκατομμύριο κόσμος - αναμένεται να φτάσουν στην Αιώνια Πόλη για την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου που θα γίνει το Σάββατο το πρωί. Αρχική πρόβλεψη των ιταλικών αρχών έκανε λόγο για 200.000, αριθμός που αναθεωρήθηκε δραματικά.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό το λαϊκό προσκύνημα των πιστών στη βασιλική του Αγίου Πέτρου. Έως τώρα, υπολογίζεται ότι έχουν εισέλθει στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, πάνω από 50.000 πιστοί για να αποτίσουν φόρο τιμής στον "πάπα των φτωχών", σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων στο Βατικανό.

Σε όλη την περιοχή γύρω από το Βατικανό συνεχίζουν να στήνονται γιγαντοθόνες, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη νεκρώσιμη ακολουθία για τον πάπα Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο όσοι πιστοί δεν καταφέρουν να βρουν μια θέση στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Παρόντες στην τελετή μετανάστες, άστεγοι και φυλακισμένοι

Οπως έγινε γνωστό, στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, εκτός από τους αρχηγούς κρατών, γαλαζοαίματους και ευρωαπίους αξιωματούχους, θα είναι παρόντες και εκπρόσωποι μεταναστών, άστεγων και φυλακισμένων, στους οποίους ο Αργεντινός ποντίφικας αφιέρωσε μεγάλο μέρος της εκκλησιαστικής του πορείας.

Λίγο πριν το Πάσχα, άλλωστε, ο «πάπας των φτωχών» έδωσε εντολή να δοθούν 200.000 ευρώ από τον προσωπικό λογαριασμό που διέθετε ως ποντίφικας, για την ενίσχυση των νέων που βρίσκονται έγκλειστοι στις φυλακές ανηλίκων της Ρώμης.

Φρούριο η Ρώμη - Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας

Στο μεταξύ, ενισχύονται συνεχώς τα μέτρα ασφαλείας, που είναι δρακόντεια ήδη.

Ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες, επίλεκτοι σκοπευτές και άνδρες των μυστικών υπηρεσιών βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της ιταλικής πρωτεύουσας και σε όλη την γύρω περιοχή της Αγίας Έδρας.

Παράλληλα χρησιμοποιούνται, υπερσύγχρονοι μηχανισμοί για εξουδετέρωση ντρόουν ενώ ένα αεροπλανοφόρο βρίσκεται στα ανοικτά της Ρώμης.

Την ίδια ώρα, μέλη των ειδικών δυνάμεων των καραμπινιέρων ελέγχουν ακόμα και τα υπόγεια περάσματα της ιταλικής πρωτεύουσας, πολλά από τα οποία δημιουργήθηκαν στην εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Η πρόσβαση αυτοκινήτων γύρω από το Βατικανό, στις οδούς προς το αεροδρόμιο και στην συνοικία Παριόλι, όπου βρίσκονται οι ξένες πρεσβείες, είναι ήδη σημαντικά περιορισμένη.

Πηγή: skai.gr

