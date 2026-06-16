Στο τραπέζι των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν βρίσκεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τους Financial Times.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο σύστασης ενός ειδικού επενδυτικού μηχανισμού που θα μπορούσε να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

Ταυτόχρονα, η εφημερίδα διευκρινίζει ότι, στο υπό συζήτηση ταμείο, θα συμμετέχουν ιδιωτικές εταιρείες και επενδυτικοί όμιλοι που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην ιρανική αγορά, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες

και όχι κυβερνήσεις ή κρατικά επενδυτικά σχήματα.

Το σχέδιο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για την επανένταξη του Ιράν στις διεθνείς αγορές και την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.

Η πρόταση εντάσσεται στις ευρύτερες συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου συνεργασίας σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο.

«Fake news» οι πληρωμές των ΗΠΑ προς το Ιράν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, διέψευσε νωρίτερα, δημοσιεύματα και αναφορές που κάνουν λόγο για πληρωμές των ΗΠΑ που ήδη έγιναν προς το Ιράν, ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτηρίζοντάς τες «fake news» και αποδίδοντας τη διάδοσή τους στους Δημοκρατικούς.

Επανέλαβε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο της αμερικανικής στάσης στο ζήτημα.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.