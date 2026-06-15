Συνταγματική Αναθεώρηση: Πρεμιέρα για την Επιτροπή με αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Της Άντζυς Κούκη

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρησης έγινε εν μέσω αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο επίκεντρο των διαφωνιών που ακούστηκαν βρέθηκε τόσο το χρονοδιάγραμμα, όσο και το γεγονός ότι ο Μάκης Βορίδης είναι πρόεδρος της Επιτροπής. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανέφερε για την εκλογή του Μάκη Βορίδη, «Είναι ύβρις, είναι ακραία προσβολή η εκλογή του». Συμπλήρωσε δε, «Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία» με την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας να αποχωρεί από τη διαδικασία σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

«Δεν θα διαφωνήσω ότι υπάρχουν ενστάσεις ως προς το πρόσωπό σας.», σχολίασε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος σημείωσε «Μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ η όποια θετική ψήφος στο πρόσωπό σας». Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Γιάννης Γκιόκας, κατήγγειλε fast track διαδικασίες.

«Είναι μικρό όλο αυτό σε σχέση με το μέγεθος του έργου»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Μάκης Βορίδης, απάντησε σε όσα είχαν ακουστεί νωρίτερα, «Η αντιπολίτευση δεν με συμπαθεί, έχει καταστεί σαφές αυτό. Δεν με ψηφίσατε για πρόεδρο, δεν θα ψάξουμε τους δυο που με υπερψήφισαν. Είναι άχαρο σε αυτή τη διαβουλευτική διαδικασία, είναι μικρό όλο αυτό σε σχέση με το μέγεθος του έργου που αναλαμβάνουμε», σημείωσε.

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε να γίνονται τρεις συνεδριάσεις μέσα στην εβδομάδα. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η επιτροπή θα καταθέσει την έκθεσή της και τον λόγο στη συνέχεια θα έχει η Ολομέλεια.

Πηγή: skai.gr

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