Ιράν-Νέα Ζηλανδία: Διαδηλώσεις με σημαίες του Σάχη έξω από το γήπεδο λίγη ώρα πριν τη σέντρα

Λίγη ώρα πριν από την αναμέτρηση του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία για την πρώτη αγωνιστική του 7ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το ενδιαφέρον έξω από το SoFi Stadium στράφηκε στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν από μέλη της ιρανικής διασποράς.

Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν δεκάδες σημαίες με το Λιοντάρι και τον Ήλιο, το εθνικό σύμβολο που χρησιμοποιούσε το Ιράν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και την ανατροπή του Σάχη. Πρόκειται για τη λεγόμενη «σημαία του Σάχη», η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από μέρος της ιρανικής διασποράς και θεωρείται σύμβολο αντίθεσης προς το σημερινό καθεστώς της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Αθλητισμού της χώρας, Αχμάντ Ντονιαμαλί, προειδοποίησε ότι η παρουσία μη εγκεκριμένων συμβόλων ή αντικαθεστωτικών συνθημάτων στις εξέδρες, όπως αποτελούν και οι συγκεκριμένες σημαίες, θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αποχώρηση της εθνικής ομάδας από τη διοργάνωση!



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