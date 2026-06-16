Φόρος τιμής στο παρελθόν και υπόσχεση για το μέλλον η εκδήλωση για τα 65 χρόνια του ΚΘΒΕ

Mε μια βραδιά φόρο τιμής στο παρελθόν, αλλά και με την υπόσχεση να παραμείνει ζωντανός οργανισμός που θα εφευρίσκει συνεχώς νέους τρόπους επικοινωνίας με το κοινό, το ΚΘΒΕ, γιόρτασε τα 65 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στον πολιτισμό.

Στο «τραπέζι» της γιορτής ήταν το υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης), το Μέγαρο Μουσικής και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (φορείς που, μαζί με το ΚΘΒΕ συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση) οι άνθρωποι του και φυσικά το κοινό, που γέμισε στην αίθουσα του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Το δέος και τη συγκίνηση του για το γεγονός ότι βρίσκεται στη σκηνή από την οποία πέρασαν σπουδαίοι άνθρωποι του θεάτρου μοιράστηκε στον χαιρετισμό του, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Ευχαρίστησε τους ανθρώπους του θεάτρου που έγραψαν «μοναδική ιστορία» πρόσθεσε ότι «εμείς που μυηθήκαμε ήρθαμε να τιμήσουμε τους μύστες μας».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης τόνισε ότι η πόλη διαθέτει κορυφαίους πολιτιστικούς θεσμούς, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει το Κρατικό Θέατρο.

H πρόεδρος του ΚΘΒΕ , Γιαννούλα Καρύμπαλη, σημείωσε ότι η μακρόχρονη παρουσία του χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα αφοσίωση και αγάπη για το θέατρο.

«Το θέατρο δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι προνόμιο των λίγων, αλλά δικαίωμα των πολλών», υπογράμμισε ο Αστέριος Πελτέκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ, στο οποίο σπούδασε, έκανε τα πρώτα βήματα ως ηθοποιός και σκηνοθέτης και επέστρεψε για να το υπηρετήσει από ηγετική θέση.

Για το ΚΘΒΕ, υπογράμμισε ότι για 65 χρόνια «παράγει αλήθειες και αντιστέκεται στη λήθη» και επισήμανε, ακόμη, ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις έχουν νόημα «μόνο όταν γίνονται αφετηρία για το μέλλον».

Την πεποίθηση ότι η διαδρομή του ΚΘΒΕ «σμίλεψε την καλλιτεχνική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας» εξέφρασε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής, Χρήστος Γαλιλαίας.

Τον θαυμασμό του για τους ανθρώπους που δεν υποκύπτουν στη γοητεία της Αθήνας και συνεχίζουν να εργάζονται στη Θεσσαλονίκη και να προάγουν τον πολιτισμό εξέφρασε στον βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Άκης Σακελλαρίου.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές των βραβεύσεων ανθρώπων που συνδέθηκαν με την ιστορία του ΚΘΒΕ όπως ο σπουδαίος θεατράνθρωπος Βασίλης Παπαβασιλείου και οι πρωταγωνιστές του θεάτρου Δημήτρης Καρέλλης, Λίνα Λαμπράκη (τις διακρίσεις παρέλαβαν μέλη της οικογένειάς τους). Στη σκηνή ανέβηκαν για να παραλάβουν το βραβείο τους, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κοινού, ο ηθοποιός Κώστας Σαντάς. ο μακροβιότερος διευθυντής σπουδών της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ, Γιάννης Ρήγας, και ο ηθοποιός Κώστας Ίτσιος, από τους πρώτους απόφοιτους της Σχολής.

Η βραδιά πλαισιώθηκε από αφηγηματικά αποσπάσματα, θεατρικά τραγούδια, καλλιτεχνικά δρώμενα από τους σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ και προβολές οπτικοακουστικού υλικού, που φώτισαν κομβικές της ιστορίας του ΚΘΒΕ: από την ίδρυσή του το 1961 και την πρωτοποριακή συμβολή του Σωκράτη Καραντινού, έως τις περιόδους προκλήσεων και τη σύγχρονη δημιουργική και εξωστρεφή του πορεία.

Πηγή: skai.gr

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