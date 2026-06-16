Οι ψυχολόγοι έχουν επινοήσει τον όρο «προβολή» για να περιγράψουν το φαινόμενο κατά το οποίο κάποιος αποδίδει ασυνείδητα σε άλλους τα δικά του ελαττώματα, τις ενοχές ή τα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά του. Στο ίδιο πνεύμα, η γνωστή ρωσική παροιμία λέει ότι «το καπέλο του κλέφτη καίγεται», υπονοώντας ότι η ένοχη συνείδηση αργά ή γρήγορα προδίδει τον εαυτό της.

Για δεκαετίες, αυτό το ψυχολογικό φαινόμενο εμφανιζόταν και στη διεθνή πολιτική, όταν δικτατορικά καθεστώτα κατηγορούσαν μεγαλόφωνα τις δημοκρατίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπονόμευση του κράτους δικαίου. Η σοβιετική προπαγάνδα ήταν ιδιαίτερα γνωστή για αυτή την πρακτική κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ασκώντας ηθικολογική κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες και προκαλώντας ακόμη και αστεία στο εσωτερικό της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης.

Ωστόσο, λίγοι έχουν επιδοθεί στην πολιτική προβολή τόσο ανοιχτά και απροκάλυπτα όσο ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Μάλιστα, μια συγκεκριμένη εμμονή που επανέρχεται διαρκώς στις ομιλίες του αποκαλύπτει τι φαίνεται να απασχολεί το υποσυνείδητό του.

Μιλώντας στο φετινό Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, το οποίο διεξήχθη υπό τη σκιά πυκνών καπνών από πετρελαϊκό τερματικό σταθμό που είχε πληγεί από ουκρανικά drones, ο Πούτιν απέρριψε για ακόμη μία φορά την πρόταση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για απευθείας συνάντηση με σκοπό τη συζήτηση εκεχειρίας και πιθανών όρων ειρήνης.

Ένας από τους λόγους που επικαλέστηκε ήταν η υποτιθέμενη «έλλειψη νομιμότητας» του Ζελένσκι - ένα θέμα στο οποίο επανέρχεται διαρκώς σε συνεντεύξεις Τύπου, επίσημες συναντήσεις και δημόσιες δηλώσεις. Ο ισχυρισμός του βασίζεται στο γεγονός ότι η αρχική προεδρική θητεία του Ζελένσκι έληξε τον Μάιο του 2024, αγνοώντας όμως το προφανές γεγονός ότι η διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία είναι πρακτικά αδύνατη όσο οι ρωσικοί βομβαρδισμοί πλήττουν καθημερινά ουκρανικές πόλεις και σκοτώνουν αμάχους.

Οι δηλώσεις του Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη ήταν πιο διδακτικές από το συνηθισμένο.

«Πρέπει να προσφεύγει κανείς στις εκλογές, να μη φοβάται τις εκλογές και να ενεργεί πάντοτε εντός του πλαισίου του Συντάγματος», συμβούλευσε τον Ζελένσκι. «Διότι η παραμονή στην εξουσία εκτός του συνταγματικού πλαισίου ονομάζεται σφετερισμός εξουσίας και αποτελεί ποινικό αδίκημα».

Εντυπωσιακά, ο Πούτιν είχε δίκιο όσον αφορά την παρανομία, με τη μικρή διευκρίνιση ότι στην πραγματικότητα περιέγραφε τον εαυτό του.

Και δεν είναι μόνο η προσωπική μου άποψη. Τα τελευταία χρόνια, δύο από τα σημαντικότερα κοινοβουλευτικά σώματα της Ευρώπης, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, που εκπροσωπεί βουλευτές από 46 χώρες, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται άμεσα από τους πολίτες 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα.

Σε αποφάσεις που εγκρίθηκαν με ευρεία πλειοψηφία, χαρακτήρισαν τον Πούτιν με την ίδια ακριβώς λέξη που εκείνος προσπαθεί να αποδώσει στον Ζελένσκι: «παράνομος».

Για όσους από εμάς στη Ρωσία βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση από τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του, ο Πούτιν έχει χάσει την πολιτική του νομιμοποίηση εδώ και πολύ καιρό, τουλάχιστον από το 2003, όταν επέβαλε κρατικό έλεγχο στην εθνική τηλεόραση και εξουδετέρωσε κάθε ουσιαστική αντιπολίτευση μέσω αμφισβητούμενων εκλογικών διαδικασιών.

Η διεθνής κοινότητα, ωστόσο, υπήρξε πιο επιεικής. Παρότι καμία ρωσική εκλογική αναμέτρηση μετά το 2000 δεν κρίθηκε ανταγωνιστική ή δημοκρατική, σύμφωνα με τα πορίσματα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, οι δυτικοί ηγέτες συνέχισαν να αναγνωρίζουν τον Πούτιν ως νόμιμο πρόεδρο της Ρωσίας και συχνά τον συνεχάρησαν για τις «εκλογικές του νίκες».

Η μάσκα έπεσε οριστικά το 2020, όταν, υπό την κάλυψη της πανδημίας Covid-19, ο Πούτιν προώθησε συνταγματικές τροποποιήσεις που του παρείχαν προσωπική εξαίρεση από τα όρια προεδρικών θητειών, επιτρέποντάς του ουσιαστικά να παραμείνει στην εξουσία εφ’ όρου ζωής.

Είχε ήδη παρακάμψει το συνταγματικό όριο των δύο συνεχόμενων θητειών τοποθετώντας τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ στην προεδρία μεταξύ 2008 και 2012, ενώ ο ίδιος διατηρούσε τον πραγματικό έλεγχο της εξουσίας ως πρωθυπουργός. Εκείνος ο ελιγμός είχε τουλάχιστον μια επίφαση νομιμότητας.

Οι συνταγματικές αλλαγές του 2020, όμως, προωθήθηκαν κατά τρόπο που παραβίαζε τόσο το ρωσικό όσο και το διεθνές δίκαιο, συμπέρασμα που επιβεβαίωσε και η Επιτροπή της Βενετίας, το κορυφαίο ευρωπαϊκό όργανο συνταγματικού δικαίου.

Αυτή η νομική αξιολόγηση αποτέλεσε τη βάση για τις αποφάσεις ευρωπαίων νομοθετών να αναγνωρίσουν τον Πούτιν ως αυτό που είναι: έναν παράνομο σφετεριστή της εξουσίας.

Η αναγνώριση αυτή δεν αποκλείει τις επαφές της Δύσης με τον Πούτιν. Αντιθέτως, οι σχετικές ευρωπαϊκές αποφάσεις επιτρέπουν τέτοιες επαφές σε ζητήματα που αφορούν την περιφερειακή ειρήνη, ανθρωπιστικούς σκοπούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως οι ανταλλαγές κρατουμένων, η επιστροφή παιδιών που έχουν μεταφερθεί από την Ουκρανία ή η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.

Χωρίς τέτοιες επαφές, δεν θα έγραφα σήμερα αυτό το άρθρο, καθώς οφείλω τη δική μου ελευθερία στην ανταλλαγή κρατουμένων του 2024, η οποία κατέστη δυνατή μέσω διαπραγματεύσεων δυτικών ηγετών με το Κρεμλίνο.

Ωστόσο, πρέπει να υπάρχουν σαφή όρια στη δυτική προσέγγιση απέναντι στον Πούτιν. Οι επαφές που αποσκοπούν στην επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία ή στην απελευθέρωση αδίκως κρατουμένων στη Ρωσία δεν είναι απλώς αποδεκτές αλλά αναγκαίες.

Αντίθετα, δεν θα πρέπει να υπάρξουν κινήσεις που να οδηγούν στην πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων ή στην πολιτική «κανονικοποίηση» ενός παράνομου σφετεριστή της εξουσίας και κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου.

Η στιγμή για πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας θα έρθει. Όμως δεν θα πρέπει να έρθει νωρίτερα από τη στιγμή που μια δημοκρατικά εκλεγμένη και νόμιμη κυβέρνηση θα αναλάβει την εξουσία στη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

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