Κόκκινη γραμμή ο Λίβανος για το Ισραήλ - Ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ πως δεν αποσύρονται οι IDF

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να ξεκαθάρισε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) πως δεν θεωρεί τον Λίβανο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν και πως δεν πρόκειται να αποδεχτεί κανέναν όρο που θα περιορίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται το ynetnews, ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης στον Τραμπ πως οι IDF δεν θα αποσυρθούν από τον Λίβανο, ο στρατός θα παραμείνει στις θέσεις του και οι επιθέσεις κατά της οργάνωσης θα συνεχιστούν κανονικά. Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας εμφανίζεται εξίσου ανυποχώρητο όσον αφορά τα συμφέροντα της χώρας στον Λίβανο, παρέχοντας πλήρη υποστήριξη στους χειρισμούς του πρωθυπουργού.

Η θέση του Ισραήλ παραμένει σταθερή παρά τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ με το Ιράν. Ενώ η Τεχεράνη και το Πακιστάν επιμένουν να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στο τελικό κείμενο, για το Τελ Αβίβ το ζήτημα αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή. Το Ισραήλ διαμηνύει ότι πρέπει να διατηρήσει την ελευθερία να πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ, προκειμένου να προστατεύσει τις κοινότητες του βορρά και να αποτρέψει την οργάνωση από το να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της κοντά στα σύνορα.

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ρήτρα για τον Λίβανο είναι «κάτι στο οποίο θα πρέπει ούτως ή άλλως να παραμείνουμε ανυποχώρητοι, αν μας ζητηθεί να αποσυρθούμε από εκεί». Σύμφωνα με έναν εξ αυτών, ο Νετανιάχου «κρατά σκληρή στάση και καταφέρνει να αποκρούει τις σχετικές απαιτήσεις του Ιράν», ενώ οι Αμερικανοί κατανοούν ότι για το Ισραήλ το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί αδιέξοδο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με πλήγματα στον Λίβανο. Η λογική τους, σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι σε θέση να γνωρίζουν το παρασκήνιο των συζητήσεων, είναι ότι το Ιράν αποτελεί το «πεδίο δράσης» του Τραμπ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων. Ο Λίβανος, αντίθετα, θεωρείται αποκλειστικά πεδίο ασφαλείας του Ισραήλ.

Με αυτή την προσέγγιση, η ισραηλινή πλευρά επιδιώκει να αποφύγει τις κατηγορίες ότι υπονομεύει τη συμφωνία του Τραμπ με επιθέσεις εντός του ιρανικού εδάφους, διατηρώντας παράλληλα λυμένα τα χέρια της έναντι της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

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Ο Νετανιάχου κατηγορεί Κούσνερ και Γουίτκοφ για το ρήγμα στη σχέση του με τον Τραμπ

Ο Νετανιάχου μάλιστα, σύμφωνα με «ισραηλινή πηγή» που επικαλείται το CNN, έχει κατηγορήσει κατ’ ιδίαν τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, και τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του, ότι αυτοί προκάλεσαν το ρήγμα στη σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με την πηγή, ο Νετανιάχου πιστεύει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επηρεάστηκαν από «το Κατάρ, το οποίο, φοβούμενο το Ιράν, προώθησε θέσεις που διεύρυναν τα χάσματα μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ουάσιγκτον».

Καταριανοί μεσολαβητές ταξίδεψαν χθες στην Τεχεράνη για να οριστικοποιήσουν τους όρους του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν και αποτέλεσαν βασικό διπλωματικό δίαυλο, μαζί με το Πακιστάν.

Το Κατάρ διατηρεί στενές επαφές με την ηγεσία της Τεχεράνης και μοιράζεται με το Ιράν πρόσβαση στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο.

Όπως και άλλες χώρες του Κόλπου, είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε επιθέσεις από το Ιράν και είχε γίνει στόχος πυραύλων και drones στην αρχή του πολέμου, όταν η Τεχεράνη άρχισε να πλήττει συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, σε αντίποινα για τις επιθέσεις που είχε δεχθεί από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

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