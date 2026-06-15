ΕΕ: Άνοιξε η πρώτη ομάδα κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία

Σημαντικό βήμα για την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην ΕΕ, αποτελεί το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τα λεγόμενα ζητήματα των «θεμελιωδών αρχών», που πραγματοποιήθηκε κατά τη Διακυβερνητική Διάσκεψη ΕΕ-Ουκρανίας, σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Τα κεφάλαια για τα «θεμελιώδη» καλύπτουν τις βασικές αξίες και αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ - το κεκτημένο της ΕΕ που σχετίζεται με το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τα οικονομικά κριτήρια.

«Το σημερινό ιστορικό ορόσημο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της κυπριακής προεδρίας και στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Το μέλλον της Ουκρανίας και των πολιτών της είναι σταθερά αγκυροβολημένο στην ΕΕ», δήλωσε από το Λουξεμβούργο, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κύπρου, Μαριλένα Ραούνα. Η ίδια υπογράμμισε τη «σταθερή δέσμευση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» και την «ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί απέναντι σε πρωτοφανείς προκλήσεις».

Η ενταξιακή διαδικασία βασίζεται στην αξιοκρατία. Η παρακολούθηση της προόδου στην εναρμόνιση και την εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ και των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Σημειώνεται ότι τα κεφάλαια διαπραγμάτευσης χωρίζονται σε 6 θεματικές ομάδες: Θεμελιώδη, Εσωτερική αγορά, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη, Πράσινη ατζέντα και βιώσιμη συνδεσιμότητα, Πόροι, γεωργία και συνοχή και Εξωτερικές σχέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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