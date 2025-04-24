Δεκάδες χιλιάδες αναμένεται να συγκεντρωθούν και σήμερα, Πέμπτη στην πλατεία του Αγίου Πέτρου προκειμένου να αποτίσουν τα σέβη τους στον Πάπα Φραγκίσκο, η σορός του οποίου έχει εκτεθεί σε ανοιχτό φέρετρο στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Το λαϊκό προσκύνημα αναμένεται να ξεκινήσει και πάλι σήμερα στις 7 το πρωί τοπική ώρα.

Το πρωί της Τετάρτης, περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να δουν τους καρδιναλίους και τους ιερείς να συνοδεύουν το φέρετρο από την προσωπική κατοικία του Πάπα.

Οι καμπάνες χτυπούσαν συνεχώς κατά τη διάρκεια της πομπής η οποία διήρκησε 40λεπτά, ενώ το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Ο πάπας Φραγκίσκος ήταν ντυμένος με τα άμφια του, κρατώντας ένα κομπολόι και με το ανοιχτό φέρετρο να είναι ντυμένο με κόκκινο ύφασμα.

Η κηδεία του Αργεντινού ποντίφικα θα τελεστεί το Σάββατο και η σορός του θα βρίσκεται στην εκκλησία μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Φραγκίσκος ήταν ο πρώτος Λατινοαμερικανός ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας και είχε ανακηρυχθεί πάπας πριν από 12 χρόνια.

Η αστυνομία στο Βατικανό είπε στο BBC ότι η Βασιλική του Αγίου Πέτρου θα παραμείνει ανοιχτή όλη τη νύχτα, ώστε ένα μεγάλο πλήθος που συγκεντρώθηκε στην πλατεία να έχει την ευκαιρία να περάσει από το φέρετρο.

Τα μεσάνυχτα, όταν η εκκλησία επρόκειτο να κλείσει για τη νύχτα, υπήρχε ακόμα μια τεράστια ουρά από ανθρώπους που ήθελαν να αποτίσουν φόρο τιμής ενώ η αναμονή την Τετάρτη, όταν ξεκίνησε και το λαϊκό προσκύνημα άγγιζε τις 8 ώρες.

Πρόεδροι και βασιλείς από όλο τον κόσμο, θα παραστούν στην κηδεία το Σάββατο.

Ο Πάπας Φραγκίσκος άφησε σαφείς οδηγίες ότι ήθελε μια μικρότερη και πιο σεμνή τελετή.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειοψηφία των προκατόχων του, δεν θα ταφεί στον Άγιο Πέτρο, αλλά σε μια εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία στο κέντρο της Ρώμης, κάτω από μια ταφόπλακα που φέρει μόνο το όνομά του.

