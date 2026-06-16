Η Αίγυπτος κοίταξε στα μάτια το Βέλγιο, αλλά ένα αυτογκόλ της στέρησε το όνειρο

Η Αίγυπτος έφτασε μια ανάσα από την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως το Βέλγιο βρήκε τον τρόπο να αποφύγει τη γκέλα στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1.

Οι «Φαραώ» προηγήθηκαν με το εξαιρετικό γκολ του Ασούρ στο 19ο λεπτό και για μεγάλο διάστημα έδειχναν ικανοί να ολοκληρώσουν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Ωστόσο, η είσοδος του Ρομέλου Λουκάκου άλλαξε τις ισορροπίες, καθώς δευτερόλεπτα αργότερα το αυτογκόλ του Χάνι χάρισε τελικά τον βαθμό στους «κόκκινους διαβόλους».

To ματς:

Η Αίγυπτος παρουσίασε μία από τις πιο πειθαρχημένες και ώριμες εμφανίσεις της των τελευταίων ετών, δείχνοντας πως είχε διαβάσει άψογα το παιχνίδι του Βελγίου. Η ομάδα του Χοσάμ Χασάν έκλεισε όλους τους διαδρόμους προς τον άξονα, περιόρισε σημαντικά την επιρροή του Κέβιν Ντε Μπρόινε και ανάγκασε τους «κόκκινους διαβόλους» να ψάχνουν διαρκώς λύσεις από τα άκρα, χωρίς όμως να βρίσκουν τον τρόπο να διασπάσουν την άμυνά της.

Την ίδια ώρα, οι «Φαραώ» χτυπούσαν ακριβώς εκεί που πονούσε ο αντίπαλος. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Ομάρ Μαρμούς έβρισκαν συνεχώς χώρους στην πλάτη των Βέλγων στόπερ, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις κάθε φορά που η Αίγυπτος έβγαινε στο ανοιχτό γήπεδο. Και ως κερασάκι στην τούρτα της πολύ μεστής εμφάνισης ήρθε το υπέροχο γκολ του Ασούρ με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή στο 19' για το 1-0.

Από την άλλη πλευρά, το Βέλγιο είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά όχι και τον τρόπο να μετατρέψει την υπεροχή του σε μεγάλες ευκαιρίες. Ο Ντε Κέτελαρ δεν κατάφερε να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς στην κορυφή της επίθεσης, με αποτέλεσμα οι Βέλγοι να κυκλοφορούν την μπάλα γύρω από την περιοχή χωρίς να απειλούν ουσιαστικά. Οι αμυντικοί της Αιγύπτου είχαν τον έλεγχο των περισσότερων μονομαχιών και για μεγάλο διάστημα έμοιαζαν να έχουν φέρει το παιχνίδι ακριβώς στα μέτρα τους.

Η στιγμή που άλλαξε τα πάντα ήρθε στο 66ο λεπτό. Η είσοδος του Ρομέλου Λουκάκου έδωσε στο Βέλγιο όλα όσα του έλειπαν μέχρι εκείνο το σημείο. Ο έμπειρος φορ γέμισε την περιοχή, κράτησε απασχολημένους τους στόπερ της Αιγύπτου και ανάγκασε ολόκληρη την αμυντική γραμμή να υποχωρήσει αρκετά μέτρα. Μπορεί να μην σκόραρε, όμως η παρουσία του ήταν καθοριστική στη φάση από την οποία προήλθε το αυτογκόλ του Χάνι για το 1-1, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του!

Παρά το σοκ της ισοφάρισης, η Αίγυπτος δεν κατέρρευσε. Αντίθετα, έβγαλε χαρακτήρα και κράτησε την ψυχραιμία της μέχρι το φινάλε. Ωστόσο, η μεγάλη φάση άνηκε στο Βέλγιο, με τον Σομπέρ να σταματά εντυπωσιακά τη γυριστή κεφαλιά του Μέχελε στο 83' και να κρατά όρθια την ομάδα του. Δικαιολογημένες φωνές από τους Αιγύπτιους για τη διαιτησία!

Οι ενδεκάδες:

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Μενιέ, Ενγκόι, Μέχελε, Καστιάν (56’ Ντε Κάιπερ), Ονάνα (56’ Ράσκιν), Τίλεμανς, Τροσάρ, Ντε Μπρούινε, Ντοκού, Ντε Κέτελαρ (66’ Λουκάκου).

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Σομπέρ, Χάνι, Ιμπραχίμ, Φατί, Φετούχ, Άτια, Λασίν, Ζίκο (Ζίζο), Σαλάχ (76’ Χάμζα), Ασούρ (71’ Ράμπια), Μαρμούς.

Δείτε τα highlights του αγώνα ΕΔΩ και ΕΔΩ.

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