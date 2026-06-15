Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι οκτώ άνδρες της πολεμικής αεροπορίας επέβαιναν σε στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress το οποίο συνετρίβη χθες Δευτέρα, αμέσως μετά την απογείωσή του από βάση στην Καλιφόρνια, προσθέτοντας πως τα πρώτα στοιχεία καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες.

Το B-52 επρόκειτο να εκτελέσει «συνηθισμένη αποστολή δοκιμής» και στο σκάφος επέβαιναν «οκτώ άνθρωποι» όταν «συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στις 11:20» (σ.σ. τοπική ώρα· 21:20 ώρα Ελλάδας), με «τα πρώτα στοιχεία να καταδεικνύουν πως ουδείς θα μπορούσε να επιβιώσει από τη συντριβή», τόνισε η 412η πτέρυγα δοκιμών, η οποία έχει βάση την αεροπορική βάση Έντουαρντς (Edwards Air Force Base), σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

BREAKING: A Boeing B-52 Stratofortress Bomber CRASHED shortly after takeoff from Edwards Air Force Base in Kern County, California.



Statement: “A United States Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff on the Edwards airfield at 11:20 a.m.

Emergency crews… pic.twitter.com/rEAWB183SL — RedWave Press (@RedWavePress) June 15, 2026

Το B-52 Stratofortress είναι ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό μεγάλου βεληνεκούς της Boeing, το οποίο χρησιμοποιείται για ευρύ φάσμα στρατιωτικών αποστολών.

Το αεροσκάφος μπορεί να πετά με υποηχητικές ταχύτητες σε ύψος έως και 50.000 ποδιών (περίπου 15 χιλιομέτρων). Αποτέλεσε βασικό επιχειρησιακό μέσο κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Desert Storm το 1991, ενώ εδώ και δεκαετίες αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της δύναμης στρατηγικών βομβαρδιστικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το B-52 Stratofortress, το οποίο συνήθως επανδρώνεται από πενταμελές πλήρωμα, αποτελεί βασικό πυλώνα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Αρχικά σχεδιάστηκε για τη διεξαγωγή πυρηνικών πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς, ωστόσο στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα σε συμβατικές επιχειρήσεις. Το βομβαρδιστικό της Boeing συμμετείχε στις μακροχρόνιες στρατιωτικές εκστρατείες των ΗΠΑ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ενώ πιο πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε και στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία σχεδιάζει την αντικατάσταση των κινητήρων της δεκαετίας του 1960 με νέους, πιο αποδοτικούς και οικονομικούς κινητήρες. Μαζί με άλλες αναβαθμίσεις, το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να διατηρήσει το αεροσκάφος σε υπηρεσία έως και τη συμπλήρωση 100 ετών επιχειρησιακής ζωής.

Η βάση Edwards

Η αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια φιλοξενεί ορισμένα από τα πιο απόρρητα ερευνητικά και δοκιμαστικά προγράμματα της αμερικανικής αεροπορίας.

Στις εγκαταστάσεις της βρίσκονται:

Το Air Force Test Center

Η Σχολή Δοκιμαστών Πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας

Το Armstrong Flight Research Center της NASA

Η βάση έχει συνδεθεί με σημαντικά ορόσημα της αεροπορικής ιστορίας. Εκεί πραγματοποιήθηκε το 1947 η ιστορική πτήση του Τσακ Γέγκερ, με την οποία καταρρίφθηκε για πρώτη φορά το φράγμα του ήχου, ενώ το 1981 πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες προσγειώσεις του Διαστημικού Λεωφορείου (Space Shuttle).



Πηγή: skai.gr

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