Βίντεο: Τα χτυπήματα που δέχθηκε ο Ναν στα πλευρά και το νέο βίντεο του καυγά με τον Τζόουνς

Ο Κέντρικ Ναν υπέστη κάταγμα στα πλευρά προτού αποβληθεί στο Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL, με τον Αμερικανό σταρ του Παναθηναϊκού να διακομίζεται και στο νοσοκομείο για εξετάσεις.



Συγκεκριμένα βίντεο αποτυπώνουν τα χτυπήματα που δέχθηκε από τον Τζόουνς, τόσο σε δυνατή κόντρα, όσο και με τον αγκώνα του σέντερ των «ερυθρόλευκων».

Επιπλέον, κυκλοφορεί και νέο ντοκουμέντο από το eReportazTV, που αποκαλύπτει τι προηγήθηκε του χθεσινοβραδινού επεισοδίου στο ΣΕΦ ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού και τον Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού.

Δείτε τα βίντεο:

Πηγή: skai.gr

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