Ο πάπας Φραγκίσκος πέθανε το πρωί της Δευτέρας Πάσχα από εγκεφαλικό, χωρίς να υποφέρει και δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσαν να είχαν κάνει οι γιατροί για να σώσουν τη ζωή του, αναφέρει σε σημερινές του συνεντεύξεις ο επικεφαλής της ιατρικής ομάδας που τον παρακολουθούσε.

Ο Σέρτζιο Αλφιέρι, γιατρός στο νοσοκομείο της Ρώμης Gemelli, επέβλεπε τη νοσηλεία του πάπα εκεί κατά τη διάρκεια της παραμονής του των πέντε εβδομάδων, όταν ο πάπας είχε παρουσιάσει διπλή πνευμονία νωρίτερα μέσα στον χρόνο.

Οπως λέει ο Αλφιέρι, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα γύρω στις 5:30 πμ (τοπική ώρα) της Δευτέρας να μεταβεί άμεσα στο Βατικανό και έπειτα από 20 λεπτά βρισκόταν εκεί.

«Μπήκα στο δωμάτιό του και είχε ανοιχτά τα μάτια. Διαπίστωσα ότι δεν υπήρχαν αναπνευστικά προβλήματα. Και μετά του μίλησα αλλά δεν μου απάντησε», είπε ο γιατρός στην Corriere della Sera.

«Τότε κατάλαβα ότι δεν υπήρχε τίποτα που να μπορώ να κάνω. Βρισκόταν σε κώμα», συνέχισε ο Αλφιέρι.

Σε ξεχωριστή του συνέντευξη στην La Repubblica, ο Αλφιέρι είπε ότι κάποιοι αξιωματούχοι που ήταν παρόντες πρότειναν την άμεση μεταφορά του πάπα στο νοσοκομείο.

«Θα είχε πεθάνει κατά τη μεταφορά του. Αν είχαμε κάνει αξονική τομογραφία, θα είχαμε μια ακριβέστερη διάγνωση, αλλά τίποτα παραπάνω. Ήταν από αυτά τα εγκεφαλικά που μέσα σε μια ώρα πεθαίνεις».

Μετά την επιστροφή του πάπα στο Βατικανό, στις 23 Μαρτίου, και έπειτα από παραμονή 38 ημερών στο νοσοκομείο, ο Αλφιέρι και οι άλλοι γιατροί του τον συμβούλευσαν να ξεκουραστεί για δύο μήνες ώστε να μπορέσει να αναρρώσει. Ο Φραγκίσκος, ο οποίος φημιζόταν ότι πίεζε τον εαυτό του, συνέχισε να εργάζεται.

Είχε μια σύντομη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς την Κυριακή του Πάσχα και την Μεγάλη Πέμπτη είχε επισκεφθεί φυλακή της Ρώμης για να ευχηθεί στους κρατούμενους.

Πάντως, μιλώντας στην Corriere, ο Αλφιέρι εξηγεί ότι ο πάπας άκουγε τις συμβουλές των γιατρών του και δεν πίεζε υπερβολικά τον εαυτό του. «Ηταν ο πάπας. Το να επιστρέψει στη δουλειά του ήταν μέρος της θεραπείας του και δεν είχε εκτεθεί ποτέ σε κίνδυνο«.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τελευταία φορά που τον είδε ήταν το μεσημέρι του Σαββάτου. «Ηταν πολύ καλά», προσθέτει ο Αλφιέρι λέγοντας ότι πρόσφερε στον πάπα πίτα σε γεύση που ήξερε ότι του άρεσε.

Θυμάται, μάλιστα, ότι ο πάπας του είπε: «Είμαι πολύ καλά, ξεκίνησα πάλι να εργάζομαι και μου αρέσει αυτό».

Μόλις μια ημέρα προτού πεθάνει, ο Πάπας Φραγκίσκος είχε εμφανιστεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου με το παπικό όχημα για να χαιρετίσει το πλήθος την Κυριακή του Πάσχα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πορεία της ανάρρωσής του ήταν καλή.

«Γνωρίζαμε ότι ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του για να συνεχίσει να εκτελεί τα παπικά του χρέη μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν μας απογοήτευσε».

Στη συνέντευξη στη Repubblica ο Αλφιέρι λέει ότι ο Φραγκίσκος του εξομολογήθηκε κάτι για το οποίο λυπόταν. Ενώ χαιρόταν που είχε επισκεφθεί τους κρατούμενους στις 17 Απριλίου θα ήθελε να είχε μπορέσει να πλύνει τα πόδια τους, στο πλαίσιο της τελετής του Νιπτήρος την Μεγάλη Πέμπτη.

«Λυπήθηκε που δεν μπόρεσε να πλύνει τα πόδια των κρατούμενων. "Αυτή τη φορά δεν μπόρεσα να το κάνω" ήταν τα τελευταία του λόγια σε εμένα", καταλήγει ο Αλφιέρι.

