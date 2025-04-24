Συναγερμός έχει σημάνει στον Διεθνή Αερολιμένα του Τορόντο, Πίρσον, καθώς ο τερματικός Σταθμός 1 έκλεισε το πρωί της Πέμπτης, εν μέσω ανεπιβεβαίωτων αναφορών στο διαδίκτυο για πυροβολισμούς.

🚨🇨🇦 BREAKING: TORONTO PEARSON SHOOTING LOCKDOWN — ONE CRITICALLY INJURED



Toronto Pearson International Airport’s Terminal 1 went into full lockdown just now after reports of a shooting in the Departures area.



Peel Police swarmed the scene, with 30+ cruisers and paramedics… pic.twitter.com/ip364dOXlo April 24, 2025

Η Τροχαία της Επαρχιακής Αστυνομίας του Οντάριο ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι οι δρόμοι που οδηγούν στις Αναχωρήσεις του Τερματικού 1 στο αεροδρόμιο του Τορόντο Πίρσον έκλεισαν «λόγω αστυνομικής έρευνας. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή.»

Βίντεο που μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης από τη σκηνή δείχνουν στο σημείο πολλά αστυνομικά οχήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Πηγή: skai.gr

