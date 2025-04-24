Λογαριασμός
Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Τορόντο: Έκλεισε ο τερματικός σταθμός 1 - Αναφορές για πυροβολισμούς

Η Τροχαία της Επαρχιακής Αστυνομίας του Οντάριο ανέφερε σε ανάρτησή της ότι οι δρόμοι που οδηγούν στις Αναχωρήσεις του Τερματικού 1 έκλεισαν «λόγω αστυνομικής έρευνας»

Τορόντο

Συναγερμός έχει σημάνει στον Διεθνή Αερολιμένα του Τορόντο, Πίρσον, καθώς ο τερματικός Σταθμός 1 έκλεισε το πρωί της Πέμπτης, εν μέσω ανεπιβεβαίωτων αναφορών στο διαδίκτυο για πυροβολισμούς.

Η Τροχαία της Επαρχιακής Αστυνομίας του Οντάριο ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι οι δρόμοι που οδηγούν στις Αναχωρήσεις του Τερματικού 1 στο αεροδρόμιο του Τορόντο Πίρσον έκλεισαν «λόγω αστυνομικής έρευνας. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή.»

Βίντεο που μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης από τη σκηνή δείχνουν στο σημείο πολλά αστυνομικά οχήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

