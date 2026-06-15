Ένταση επικράτησε έξω από το σπίτι του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΑΕΛ, Αχιλλέα Νταβέλη, όπου κατέληξε η πορεία των φιλάθλων, με φόντο το ιδιοκτησιακό.
Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν υβριστικά συνθήματα κατά του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΛ ενώ η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι…
Έπειτα, οι δυνάμεις των ΜΑΤ προχώρησαν σε απώθηση των συγκεντρωμένων με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, ενώ οι φίλαθλοι, από την πλευρά τους, προχώρησαν σε καύσεις κάδων.
Ακολούθησε κυνηγητό μέχρι την κεντρική πλατεία ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της LarissaPress αναφέρουν πως έγιναν και αρκετές προσαγωγές.
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