Η FIFA απαγόρευσε τη σημαία του «μοναρχικού» Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η πολιτική του πολέμου Ισραήλ-ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο, με την απαγόρευση από τη FIFA, της σημαίας που συνδέεται με τον ανατραπέντα σάχη του Ιράν, η οποία επικυρώθηκε μετά από ακρόαση της τελευταίας στιγμής στο Λος Άντζελες.

Η σημαία μοιάζει με την επίσημη τρίχρωμη σημαία του Ιράν, αλλά φέρει το έμβλημα του λιονταριού και του ήλιου και συνδέεται με την πρώην δικτατορία υπό την ηγεσία του Σάχη, η οποία ανατράπηκε στη λαϊκή επανάσταση του 1979.

Χρησιμοποιείται επίσης από υποστηρικτές του Ρεζά Παχλεβί, γιου του σάχη, ο οποίος προσπάθησε να παρουσιαστεί ως ο μελλοντικός μονάρχης του Ιράν.

Το Ινστιτούτο Φωνής της Ελευθερίας και ο Σαμ Κερμανιάν, ένας οπαδός του Ιράν που σκόπευε να παρακολουθήσει τον αγώνα, κατέθεσαν την αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες την Πέμπτη.

Η υπόθεση εκδικάστηκε με επιτάχυνση τη Δευτέρα, λίγες ώρες πριν το Ιράν αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία στο στάδιο SoFi στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια.

Ο δικαστής Curtis A Kin έκρινε ότι η απαγόρευση μπορούσε να παραμείνει σε ισχύ.

«Η ελευθερία του λόγου είναι εξαιρετικά σημαντική, είναι ιερή, αποτελεί θεμέλιο της κοινωνίας μας, αλλά δεν είναι χωρίς περιορισμούς, όπως για παράδειγμα η ελευθερία του λόγου σε ιδιωτική περιουσία», ανέφερε μεταξύ άλλων.

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Πηγή: skai.gr

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