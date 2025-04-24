Οι Big Tech θέλουν να παρέμβει ο Τραμπ μετά τα πρόστιμα της ΕΕ

Ένα μεγάλο πλήγμα στον αμερικανικό τεχνολογικό τομέα - σχεδόν 800 εκατομμύρια δολάρια από πρόστιμα της ΕΕ κατά της Apple και της Meta - θα μπορούσε να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η βιομηχανία για να μπει η νομοθεσία περί ψηφιακού ανταγωνισμού της ΕΕ, στο ραντάρ του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι λομπίστες της τεχνολογίας ήθελαν εδώ και καιρό η Ουάσινγκτον να αντιδράσει δυναμικά στην Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DMA) της ΕΕ, μια δέσμη αντιμονοπωλιακών κανόνων που οι λομπίστες υποστηρίζουν ότι στοχεύει άδικα τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Την Τετάρτη επιβλήθηκαν οι πρώτες κυρώσεις: 500 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος της Apple και 200 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος της Meta, μαζί με σημαντικές απαιτήσεις για τις δύο εταιρείες να αλλάξουν τις επιχειρηματικές τους πρακτικές.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, οι λομπίστες της Meta και κορυφαίων τεχνολογικών ομίλων εξαπέλυσαν επίθεση για τα πρόστιμα, αποκαλώντας τα «δασμούς», πιθανώς για να τραβήξουν την προσοχή του Τραμπ.

Σε δήλωσή του την Τετάρτη, ο Joel Kaplan, επικεφαλής παγκόσμιων υποθέσεων της Meta, δήλωσε ότι το πρόστιμο των 200 εκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ - μαζί με τις απαιτούμενες αλλαγές στο διαφημιστικό μοντέλο «ουσιαστικά επιβάλλει ένα δασμό πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Meta, ενώ μας υποχρεώνει να προσφέρουμε μια κατώτερη υπηρεσία».

Τα πρόστιμα της ΕΕ σηματοδοτούν μια «κλιμάκωση» στη διατλαντική εμπορική διαμάχη, δήλωσε η Kay Hazemi-Jebelli, ανώτερη διευθύντρια για την Ευρώπη στην ομάδα πίεσης της τεχνολογίας Chamber of Progress, η οποία χρηματοδοτείται εν μέρει από την Apple.

Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται πως έτοιμη να τσιμπήσει το δόλωμα: Σε δήλωσή του στο Politico, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Brian Hughes χαρακτήρισε τα πρόστιμα κατά της Apple και της Meta «νέα μορφή οικονομικού εκβιασμού» που «δεν θα γίνει ανεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Οι κανονισμοί που στοχεύουν και υπονομεύουν τις αμερικανικές εταιρείες, καταπνίγουν την καινοτομία και επιτρέπουν τη λογοκρισία, θα αναγνωριστούν ως εμπόδια στο εμπόριο και ως άμεση απειλή για την ελεύθερη κοινωνία των πολιτών», δήλωσε ο Hughes, ζητώντας να μπει τέλος στο «ρυθμιστικό σπιράλ θανάτου της ΕΕ».

Οι σχέσεις της τεχνολογικής βιομηχανίας με τον Τραμπ είναι μπερδεμένες. Ενώ οι κορυφαίοι διευθύνοντες σύμβουλοι της τεχνολογίας έχουν δημόσια συμφιλιωθεί με την κυβέρνηση - και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν απευθυνθεί απευθείας στον πρόεδρο - η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να προωθεί τις αντιμονοπωλιακές υποθέσεις της κατά της Meta, της Apple και άλλων τεχνολογικών κολοσσών.

«Για τον Τραμπ, όλα έχουν να κάνουν με το τι είναι προς το συμφέρον του», δήλωσε η Katie Harbath, πρώην διευθύντρια δημόσιας πολιτικής της Meta. «Όλες αυτές οι εταιρείες απλώς προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν στις άκρες για να τον επηρεάσουν κατά κάποιον τρόπο».

Ερωτηθείς εάν η Meta ήθελε ο Τραμπ να στοχοποιήσει την DMA στις επερχόμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις, ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Andy Stone δεν σχολίασε κάτι, αλλά επισήμανε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα από τον εμπορικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ, η οποία χαρακτήριζε το νόμο μη δασμολογικό εμπορικό εμπόδιο.

Επισήμανε επίσης τον ισχυρισμό του Kaplan τον Φεβρουάριο ότι η Meta «δεν θα διστάσει» να ζητήσει από την κυβέρνηση Τραμπ να υπερασπιστεί τον αμερικανικό τεχνολογικό τομέα έναντι των κανόνων της ΕΕ.

Η Harbath δήλωσε ότι η ΕΕ μπορεί να χρειαστεί να στοχεύσει επιπλέον εταιρείες τεχνολογίας, ίσως με υψηλότερες κυρώσεις, προτού ο Τραμπ απειλήσει το μπλοκ με δασμούς ειδικά για την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DMA).

«Νομίζω ότι θα χρειαστεί να γίνουν ενδεχομένως περισσότερα», δήλωσε. Η Harbath εκτιμά πάντως πως ο Λευκός Οίκος δεν θα δώσει σημασία μέχρι η ΕΕ να επιτεθεί σε εταιρείες όπως η X - η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στον Ίλον Μασκ και η οποία απέφυγε επιδεικτικά τα πρόστιμα της DMA.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.