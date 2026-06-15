Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ρουά ματ σε 2 κινήσεις...Η Ελλάδα κυνηγά το στόχο του να πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα (λόγος χρέους προς ΑΕΠ) στην Ευρωζώνη στο τέλος του 2026 και με ...χαρά να παραδώσει τα σκήπτρα στη γειτονική Ιταλία.

Για να τον πετύχει θα προχωρήσει σε 2 πρόωρες αποπληρωμές χρέους φέτος.

Η πρώτη σήμερα 15 Ιουνίου με την Ελλάδα να έχει προγραμματίσει την αποπληρωμή 6,94δισ€ των δανείων του GLF (1o μνημόνιο) με αρχικές λήξεις τα έτη 2029 και 2033-2035.

Αποπληρωμή που ήδη έχει πάρει το πράσινο φως από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Η δεύτερη 3δισ€ θα αφορά δάνεια του EFSF τα οποία ανέρχονται σε 131δισ€ και θα γίνει τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα.



Η σημερινή είναι η 8η πρόωρη αποπληρωμή χρέους και κάπως έτσι έως από το 2019 όταν και η χώρα άρχισε να δημιουργεί θετικές ειδήσεις στα διεθνή ΜΜΕ μέσω τέτοιων κινήσεων, θα έχουν αποπληρωθεί συνολικά 36,24δισ€ και θα απομένουν περίπου 19,4δισ€. Γι'αυτά ο στόχος είναι αποπληρωθούν έως το τέλος της δεκαετίας με καταβολές 5δισ€ ετησίως.

Με τη νέα πρόωρη εξόφληση η Ελλάδα πετυχαίνει εξοικονόμηση πόρων 100εκατ€ μέσω της μείωσης των δαπανών για τόκους. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη για κάθε 1δισ€ πρόωρης αποπληρωμής το ελληνικό Δημόσιο ελαφραίνει 30εκατ€/σε τόκους ετησίως. Επομένως, συνολικά το όφελος αθροίζει σχεδόν 1,1δισ€. Αυτό είναι το απτό κέρδος.

Ταυτόχρονα όμως ενισχύεται η αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές



Με την κίνηση αυτή επίσης «εξαφανίζεται» πλήρως το λεγόμενο «μαξιλάρι» των 15,7δισ€ που μας είχαν «αφήσει» οι δανειστές για τυχόν δύσκολες ημέρες με τις αγορές μετά την έξοδο από τα μνημόνια και το οποίο η χώρα διατηρούσε από το 2018 αποκλειστικά για τη μείωση του χρέους.

Η χώρα θα πορευτεί από εδώ και πέρα με τις δικές της δυνάμεις.



Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αναμένεται να αγγίξει στο τέλος του 2026 το 136,8% από 146,1% το 2025, σύμφωνα το Μεσοπρόθεσμο που κατέθεσε στην ΕΕ το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στις ανοιξιάτικες προβλέψεις της πάντως η Κομισιόν έχει την Ελλάδα στο 140,7%.

Αν έχει δίκιο η Ελληνική κυβέρνηση, τότε αυτό θα σημαίνει ότι από το 2020 όταν και το ύψος του χρέους κορυφώθηκε στο 209,4% του ΑΕΠ έως το τέλος Δεκεμβρίου φέτος, θα έχει επιτευχθεί μια μείωση 72,6 μονάδων, μακράν του δευτέρου το μεγαλύτερο συμμάζεμα παγκοσμίως.



Το ιστορικό των πρόωρων αποπληρωμών έχει ως εξής :

2019-2022

8,17δισ€ προς το ΔΝΤ με 3 αποπληρωμές με τις οποίες εξοφλήθηκε κάθε υποχρέωση προς το Ταμείο

2022-2026

28,097δισ€ δανείων GLF με 5 αποπληρωμές



Μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν τις 2 αποπληρωμές και οι οίκοι αξιολόγησης, και αν θα αναβαθμίσουν έτι περαιτέρω το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας. Και θα κληθούν να αποφασίσουν εν μέσω εκλογικής περιόδου :

Στις 4 Σεπτεμβρίου αποφασίζει ο «μικρός» DBRS

18 Σεπτεμβρίου ακολουθούν Moody's και Scope

Στις 23 Οκτωβρίου έρχεται η σειρά του Standard&Poor's

Στις 6 Νοεμβρίου κλείνει ο κύκλος των αξιολογήσεων με τον Fitch

Μετά το στόχο της Ιταλίας, ο επόμενος σύμφωνα με αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών είναι να γίνει διψήφιο το χρέος, να πέσει δηλαδή κάτω από 100%. Αν δεν συμβούν έκτακτα γεγονότα σύμφωνα με τον προγραμματισμό κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει περί το 2035.



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