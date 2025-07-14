Συριακές δυνάμεις αναπτύχθηκαν σήμερα στη νότια επαρχία της Σουέιντα, πεδίο συγκρούσεων μεταξύ φυλών σουνιτών βεδουίνων και Δρούζων μαχητών, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 50 ανθρώπους (σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό) το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, οι συγκρούσεις ξέσπασαν χθες, Κυριακή και συνεχίζονται σποραδικά σήμερα σε ορισμένα χωριά. Ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Δαμασκό με τη Σουέιντα είναι κλειστός ενώ το υπουργείο Άμυνας της Συρίας, σε συντονισμό με το υπουργείο Εσωτερικών, ανακοίνωσε την ανάπτυξη «στρατιωτικών μονάδων στις πληγείσες ζώνες», «το άνοιγμα ασφαλών περασμάτων για τους αμάχους», καθώς και τη βούληση να «μπει τέλος στις συγκρουσεις γρήγορα και με αποφασιστικό τρόπο».

Πολύνεκρες συγκρούσεις και εντάσεις από τον περασμένο Απρίλιο

Με περίπου 700.000 κατοίκους, στην επαρχία Σουέιντα διαμένει η μεγαλύτερη κοινότητα Δρούζων της χώρας.

Οι εντάσεις μεταξύ ομάδων Δρούζων και Βεδουίνων είναι μακροχρόνιες και η βία ξεσπά περιστασιακά μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Διαθρησκευτικές συγκρούσεις τον Απρίλιο ανάμεσα σε Δρούζους μαχητές και δυνάμεις ασφαλείας στις ζώνες των Δρούζων κοντά στη Δαμασκό και τη Σουέιντα, είχαν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους.

Μέλη φυλών σουνιτών βεδουίνων της Σουέιντα είχαν συμμετάσχει στις συγκρούσεις στο πλευρό των δυνάμεων ασφαλείας, διευκρίνισε η ΜΚΟ. Από τότε υπέβοσκαν ισχυρές εντάσεις.

Τα νέα αιματηρά επεισόδια ξέσπασαν την επομένη «της απαγωγής ενός δρούζου εμπόρου λαχανικών από ένοπλους βεδουίνους, οι οποίοι ύψωσαν οδοφράγματα στην οδό που συνδέει τη Σουέιντα με τη Δαμασκό», διευκρίνισε το Παρατηρητήριο. «Η κατάσταση επιδεινώθηκε» και τα δύο στρατόπεδα προχώρησαν και σε άλλες απαγωγές, πρόσθεσε.

Το Παρατηρητήριο ανακοίνωσε ένα νέο απολογισμό 50 νεκρών και δεκάδων τραυματιών στη διάρκεια των χθεσινών ένοπλων μαχών.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται 34 Δρούζοι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, 10 βεδουίνοι και έξι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του περισσότερους από 30 νεκρούς και περίπου 100 τραυματίες.

Η κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε έναν απολογισμό έξι νεκρών μεταξύ των συριακών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Suwayda 24, οι απαχθέντες απελευθερώθηκαν χθες το βράδυ.



Πηγή: skai.gr

