Ο γάλλος υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου Λοράν Σεν Μαρτέν υιοθέτησε επιθετική στάση σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στην εφημερίδα Les Echos σχετικά με τους τελωνειακούς δασμούς που επιβάλει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας έτοιμος για ένα «μπρα ντε φερ» με τις ΗΠΑ.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα μπρα ντε φερ, επειδή η σχέση ισχύος είναι το μόνο πράγμα που καταλαβαίνει ο αμερικανός πρόεδρος», δήλωσε ο γάλλος υπουργός. Τα ευρωπαϊκά κράτη «πρέπει να αποδεχτούν την προοπτική αντίμετρων που είναι έτοιμη να λάβει η Ευρώπη», συμπλήρωσε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστεί πως θα καταλήξει σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ παρά τις νέες απειλές που διατύπωσε ο πρόεδρος Τραμπ το Σάββατο για επιβολή δασμών 30% από την 1η Αυγούστου. Χθες Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στα 27 κράτη μέλη μια λίστα με πιθανά αντίμετρα, συνολικού ύψους 72 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε περίπτωση που η κυβέρνηση Τραμπ εμμείνει στην επιβολή δασμών 30% στις εισαγωγές από την ΕΕ.

Ο γάλλος υπουργός παραδέχθηκε πως υπάρχει διάσταση απόψεων σχετικά με τη στάση που πρέπει να υιοθετήσει η ΕΕ στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, καθώς ορισμένοι θεωρούν πως απαιτείται αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί κλιμάκωση των εντάσεων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. «Το θέμα είναι αν θα γνωστοποιήσουμε την αντίδρασή μας τώρα για να επιτύχουμε μια πιο ευνοϊκή διαπραγμάτευση ή αν θα αντιδράσουμε μόνο μετά την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας που θεωρούμε ασύμμετρη. Εν ολίγοις, τι θα κάνουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες», δήλωσε ο Λοράν Σεν Μαρτέν.

