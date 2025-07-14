Οι συγκρούσεις στη Συρία μεταξύ της μειονότητας των Δρούζων και των Βεδουίνων, είναι οι τελευταίες από μια σειρά παρόμοιων αντιπαραθέσεων που έχουν λάβει χώρα από τότε που η νέα κυβέρνηση της Συρίας ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2024, αντικαθιστώντας το καθεστώς Άσαντ, σημειώνει η Jerusalem Post.

Οι Δρούζοι στη Συρία, έχουν συχνά επιδιώξει να διατηρήσουν μερική αυτονομία, μια τάση που αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη χώρα.

Οι πρόσφατες συγκρούσεις οδήγησαν το Ισραήλ να πραγματοποιήσει υπερπτήσεις στη νότια Συρία, σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες.

Πώς λειτουργεί ο «κύκλος του αίματος»

Επιπλέον, σύμφωνα με αναφορές, οι IDF (Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) στόχευσαν τεθωρακισμένα οχήματα στη Συρία εν μέσω των συγκρούσεων. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα, είναι τουλάχιστον η τρίτη φορά τους τελευταίους έξι μήνες που εκτυλίσσεται αυτός ο παρόμοιος «κύκλος αίματος».

Στην ουσία, ο κύκλος λειτουργεί ως εξής: Δρούζοι συγκρούονται με τους Βεδουίνους. Συνήθως σκοτώνονται αρκετοί άνθρωποι, με θύματα και από τις δύο πλευρές. Οι κυβερνητικές δυνάμεις προσπαθούν να επέμβουν. Συνήθως, επιτίθενται στους ένοπλους Δρούζους μαχητές που έχουν επίσης φτάσει στο σημείο. Τότε το Ισραήλ απειλεί επίσης να επέμβει και μερικές φορές πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τους Δρούζους, οι οποίοι υποτίθεται ότι αποδέχονται τον κυβερνητικό έλεγχο. Γενικά, τίποτα δεν αλλάζει και σε ένα ή δύο μήνες, ξεκινούν νέες συγκρούσεις και ο κύκλος επαναλαμβάνεται.

Οι Δρούζοι στη νότια Συρία διαθέτουν κυρίως ελαφρύ οπλισμό, όπως τουφέκια. Διαθέτουν επίσης και διάφορους τύπους στρατιωτικών οχημάτων, απομεινάρια από την εποχή του Άσαντ.

Υπηρέτησαν στον στρατό του καθεστώτος όπως και άλλοι Σύριοι, ωστόσο, επιδίωξαν επίσης να εξοπλιστούν για να προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα. Οι περισσότεροι Δρούζοι ζουν στην περιοχή Sweida, που ονομάζεται επίσης Jebel Druze ή βουνό των Δρούζων.

Οι Δρούζοι και το καθεστώς Άσαντ

Οι Δρούζοι είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις τζιχαντιστικές ομάδες. Ως εκ τούτου, τείνουν να προτιμούν το καθεστώς Άσαντ, εφόσον δεν τους καταπίεζε ιδιαίτερα. Οι Δρούζοι στο Ισραήλ και τον Λίβανο προσπαθούν επίσης να εξισορροπήσουν τα συμφέροντά τους με το κράτος, επιτυγχάνοντας ένα είδος τοπικής αυτονομίας ενώ υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις.

Η μειονότητα των Δρούζων στη Συρία είναι καχύποπτη απέναντι σε άλλες ομάδες που μπορεί να αντιδρούν στην αυτονομία της, όπως οι Βεδουίνοι και άλλες σουνιτικές αραβικές ομάδες.

Σύμφωνα με το North Press, ένα συριακό μέσο ενημέρωσης στην ανατολική Συρία, «μια πολιτοφυλακή των Δρούζων, νωρίς τη Δευτέρα, κατηγόρησε τη συριακή μεταβατική κυβέρνηση ως υπεύθυνη για την πρόσφατη κλιμάκωση και τις βίαιες συγκρούσεις στην επαρχία Sweida, στη νότια Συρία».

Το δημοσίευμα συνεχίζει σημειώνοντας ότι «σε ανακοίνωσή του, το κίνημα «Άνδρες της Αξιοπρέπειας», μια πολιτοφυλακή αυτοάμυνας που ιδρύθηκε μετά το ξέσπασμα του συριακού πολέμου για την υπεράσπιση της επαρχίας Sweida, ζήτησε αποκλιμάκωση, ενώ κάλεσε τα μέλη του για την υπεράσπιση της περιοχής».

«Θεωρούμε ότι η συριακή κυβέρνηση είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη για την τρέχουσα κατάσταση», σημειώνεται σε ανακοίνωση των Δρούζων της Συρίας, «λόγω της αποτυχίας της να διατηρήσει την ασφάλεια και σιωπά μπροστά στις επανειλημμένες παραβιάσεις φατριών που παρεμβαίνουν».

Η κυβέρνηση της Συρίας πιστεύει από την πλευρά της, ότι ένα κενό εξουσίας οδήγησε σε αυτό το χάος.

Το Ισραήλ απαίτησε την αποστρατιωτικοποίηση της νότιας Συρίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κενό στην περιοχή. Η κυβέρνηση της Συρίας ισχυρίζεται ότι θέλει να προστατεύσει τους αμάχους και να αποκαταστήσει την τάξη.

Το συριακό υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, αποδίδοντας την επιδείνωση της κατάστασης στην απουσία ενεργών κρατικών θεσμών και στην αδυναμία της τοπικής κοινότητας να περιορίσει την κρίση παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για ηρεμία.

«Παρακολουθήσαμε με βαθιά θλίψη και ανησυχία τις αιματηρές εξελίξεις στην επαρχία Σουέιντα τις τελευταίες δύο ημέρες, οι οποίες άφησαν πίσω τους περισσότερους από 30 νεκρούς και σχεδόν 100 τραυματίες σε διάφορες γειτονιές και πόλεις», ανέφερε το υπουργείο.

«Σε συντονισμό με το υπουργείο Εσωτερικών, έχουμε αναπτύξει εξειδικευμένες στρατιωτικές μονάδες στις πληγείσες περιοχές, παρέχοντας ασφαλή περάσματα για τους πολίτες», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η δυσκολία επίλυσης αυτών των ζητημάτων σημαίνει ότι είναι πιθανό να συνεχιστούν οι συγκρούσεις. Οι Δρούζοι δεν θα θελήσουν να παραδώσουν τα όπλα τους στη νέα κυβέρνηση.

Ο ρόλος του Ισραήλ

Από τη μεριά του Ισραήλ, ο ρόλος του είναι πολύπλοκος.

Οι IDF δήλωσαν τις τελευταίες εβδομάδες ότι συνέλαβαν δύο πυρήνες τρομοκρατών κοντά στο Γκολάν που συνδέονταν με το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), ενώ πραγματοποίησαν επίσης επιχειρήσεις στο όρος Ερμών.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι IDF θα έπρεπε να παρεμβαίνουν περισσότερο στη Συρία. Από την άλλη πλευρά, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερο χάος στη νότια Συρία.

Το Ιράν θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το χάος. Για αυτό το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει παρασκηνιακές συνομιλίες με τη Δαμασκό, σύμφωνα με πολλές ξένες αναφορές τους τελευταίους μήνες. Επιπλέον, οι ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει τη νέα συριακή κυβέρνηση. Η σταθερότητα είναι η προτιμότερη επιλογή για το μέλλον. Για να συμβεί όμως αυτό, οι Δρούζοι και η Δαμασκός θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

