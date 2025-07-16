«Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε ούτε εκατοστό», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός οικονομικών για τους δασμούς Τραμπ

Ο Ιταλός υπουργός οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, αναφέρθηκε στο θέμα των δασμών που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι εννοεί να επιβάλει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Σε ό,τι αφορά τους δασμούς, πρέπει να διαπραγματευτούμε, χωρίς να υποχωρήσουμε ούτε κατά ένα εκατοστό. H Ευρώπη, στη φάση αυτή είναι κάπως σαν να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, σαν να παίζει στην άμυνα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε έναν λογικό συμβιβασμό», δήλωσε ο Τζορτζέτι.

«Η αρχική αναφορά του Τραμπ σε δασμούς του 10% ήταν λογική. Δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε πολύ από αυτό το ποσοστό, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός και στέλεχος της Λέγκα.

Πηγή: skai.gr

