Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη το απόγευμα στην ανατολική Ουκρανία σε επιθέσεις της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, μια ημέρα αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη Μόσχα διορία 50 ημερών για να κλείσει συμφωνία ειρήνης με το Κίεβο.

«Δυο νεκροί και δύο τραυματίες: οι δυνάμεις (επιβολής) της τάξης κατέγραψαν τις συνέπειες νέας επίθεσης του εχθρού στην περιοχή της Κούπιανσκ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία της περιφέρειας του Χαρκόβου.

Οι δυο άνθρωποι που σκοτώθηκαν ήταν 67 και 69 ετών.

Kharkiv just now ‼️ pic.twitter.com/NjHljLRk2P — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) July 15, 2025

«Ο εχθρός άνοιξε πυρ με πυροβολικό εναντίον της περιφέρειας της κοινότητας Βελίκα Πισαρίφκα. Δυστυχώς, κάτοικος 50 ετών σκοτώθηκε», ανέφεραν από την πλευρά τους οι αρχές της περιφέρειας Σούμι.

Σε άλλον τομέα του μετώπου, οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέλαβαν δυο χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ, επιταχύνοντας την προέλασή τους.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, επιδρομή ουκρανικών drones στην πόλη Βαρόνεζ, στη δυτική Ρωσία, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 27 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Προχθές ο αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε να διαθέσει μέσω NATO επιπλέον στρατιωτικούς εξοπλισμούς στην Ουκρανία κι έδωσε διορία 50 ημερών στη Ρωσία να τερματίσει την επίθεσή της στον γείτονά της, που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022, επί ποινή σκληρών κυρώσεων αν δεν συμμορφωθεί.

Η Μόσχα κλιμακώνει τη θερινή επίθεσή της, καθώς οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός υπό την αιγίδα της Ουάσιγκτον παραμένουν σε αδιέξοδο, διεκδικώντας περισσότερα εδάφη στο ανατολικό της τμήμα και σφυροκοπώντας τις δυνάμεις και πόλεις της ιδίως με πυροβολικό, drones και πυραύλους.

Πηγή: skai.gr

