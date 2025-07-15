Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη νότια Συρία

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στη νότια Συρία, καθώς το Ισραήλ εξαπολύει βομβαρδισμούς κατά θέσεων του συριακού στρατού, ανταποκρινόμενο σε εκκλήσεις των Δρούζων για βοήθεια. Τα γεγονότα ακολουθούν ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων και Βεδουίνων στην πόλη Σουέιντα, με βαρύ απολογισμό θυμάτων.

Εντατικοί βομβαρδισμοί και μετακινήσεις αμάχων

Από το μεσημέρι καταγράφονται εντατικές επιδρομές της ισραηλινής αεροπορίας σε στόχους του συριακού στρατού και ένοπλων τζιχαντιστικών ομάδων που είχαν εισβάλει στη Σουέιντα, περιοχή με τον μεγαλύτερο πληθυσμό Δρούζων στη χώρα. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ που εκφράζουν τις θέσεις των Δρούζων, "βίαιες επιθέσεις και βανδαλισμοί" σημειώθηκαν σε συνοικίες της πόλης, οδηγώντας μεγάλο αριθμό αμάχων στην έξοδο για λόγους ασφάλειας.

Το προηγούμενο τριήμερο, ξέσπασαν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων πολιτοφυλάκων και ένοπλων Βεδουίνων, οι οποίοι φέρονται να υποστηρίζονται από το καθεστώς της Δαμασκού. Τα επίσημα στοιχεία του συριακού Υπουργείου Εσωτερικών και του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρουν τουλάχιστον 50 νεκρούς και 100 τραυματίες μέχρι το πρωί. Τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/7), σημειώθηκε ισραηλινός βομβαρδισμός κατά συριακής φάλαγγας τεθωρακισμένων με κατεύθυνση τη Σουέιντα, κίνηση που χαρακτηρίστηκε από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ ως "σαφής προειδοποίηση προς τη Δαμασκό να μην πλήξει τους Δρούζους".

Κρίσιμες διαβουλεύσεις και διεθνείς παρεμβάσεις

Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Σουέιντα, ο διοικητής των τοπικών συριακών δυνάμεων κάλεσε την πνευματική ηγεσία των Δρούζων να αποτρέψει κάθε αντίσταση, ωστόσο ο τοπικός Δρούζος Σεΐχης, Χίκματ Αλ-Χίτζρι, προέτρεψε τους κατοίκους να αμυνθούν. Παράλληλα, οι εκκλήσεις τοπικών παραγόντων των Δρούζων για επέμβαση του Ισραήλ εντάθηκαν.

Στο ίδιο το Ισραήλ, Δρούζοι των Υψωμάτων του Γκολάν διαδήλωσαν, αποκλείοντας δρόμους και ζητώντας στρατιωτική επέμβαση για την προστασία των ομοεθνών τους. Το αίτημά τους υποστηρίχθηκε αργότερα και από Δρούζους αξιωματούχους που υπηρετούν στον ισραηλινό στρατό, μέσω δημόσιας ανακοίνωσης προς τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Ακολούθησε τηλεφωνική σύσκεψη μεταξύ Νετανιάχου, του Υπουργού Άμυνας Ισράελ Κατς και του αρχηγού του στρατού, και αποφασίστηκε η ανάληψη στρατιωτικής δράσης στη συριακή επαρχία. Η επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ υπογραμμίζει τη δέσμευσή του στην προστασία των Δρούζων της νότιας Συρίας, "ως ένδειξη των αδελφικών δεσμών μεταξύ Ισραήλ και των Ισραηλινών πολιτών που έχουν δρουζική καταγωγή".

Πηγή: Deutsche Welle

