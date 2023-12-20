Το μεσαιωνικό χωριό Greccio είναι ένα από τα ομορφότερα αλλά λιγότερο γνωστά χωριά της Ιταλίας. Σκαρφαλωμένο στην πλαγιά του λόφου της επαρχίας Ριέτι, περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια της Ρώμης κατοικείται από 1.500 κατοίκους, ενώ την περίοδο των εορτών υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Το Γκρέτσιο που χρονολογείται από τον Μεσαίωνα ιδρύθηκε από Έλληνες οι οποίοι κατασκεύασαν μια πόλη με αμυντικά τείχη και ένα κάστρο - απομεινάρια του οποίου είναι ακόμη ορατά.

Σε αυτό, το μικρό χωριό, ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης που όπως λέγεται μπορούσε να επικοινωνεί με τα ζώα, έφτιαξε την πρώτη φάτνη στον κόσμο, μέσα σε μια σπηλιά το 2023.

Κάθε χρόνο, όπως παρουσιάζει σε ρεπορτάζ του το BBC, περισσότεροι από 100.000 προσκυνητές και τουρίστες συρρέουν για να θαυμάσουν τη σκηνή Γέννησης.

Η Γέννηση του Ιησού γιορτάζεται εδώ όλο το χρόνο, ωστόσο φέτος είναι η 800η επέτειος από τότε που δημιουργήθηκε η πρώτη σκηνή από τον Άγιο Φραγκίσκου και το Γκρέτσιο προετοιμάζεται για μια εξαιρετικά ιδιαίτερη χριστουγεννιάτικη παράσταση και περισσότερους προσκυνητές από ποτέ.

Η ιστορία της πρώτης φάτνης

Στις 24 Δεκεμβρίου 1223, ο Αγιος Φραγκίσκος, οργάνωσε μια μεταμεσονύκτια λειτουργία που περιλάμβανε αναπαράσταση της Γέννησης, με τους χωρικούς να παίζουν τους ρόλους της Μαρίας και του Ιωσήφ και μια κούκλα ως τον Ιησού. Ο Άγιος Φραγκίσκος έφερε ακόμη και ένα βόδι και έναν γάιδαρο για να συμπληρώσει την εικόνα του Ιησού που γεννήθηκε σε έναν αχυρώνα. Στόχος ήταν να εκπαιδεύσει και να εμπνεύσει τους χωρικούς του Greccio για τον εορτασμό των Χριστουγέννων – όχι απλώς ως ένα ιστορικό γεγονός, αλλά ως κάτι πραγματικό που μπορούσαν να φανταστούν και να πιστέψουν.

Αυτή η πρώτη σκηνή γέννησης είχε επιτυχία μεταξύ των χωρικών του Greccio και ο Άγιος Φραγκίσκος ξεκίνησε μια ετήσια παράδοση που στη συνέχεια διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο από ιεραπόστολους και προσκυνητές.

Η αναγνώριση του Greccio ως η προέλευση της σκηνής της γέννησης οδήγησε την πόλη να αναφέρεται ως η "Φρανσισκανική Βηθλεέμ" μεταξύ των πιστών.

Στα 800 χρόνια του, το Greccio θα γιορτάσει και πάλι τα Χριστούγεννα με μια ζωντανή αναπαράσταση της σκηνής της γέννησης ως υπενθύμιση της κληρονομιάς που άφησε ο Άγιος Φραγκίσκος σε αυτήν τη μικρή πόλη.

At his General Audience, Pope Francis reflects on the first ever Nativity scene, created 800 years ago by St Francis in the Italian town of Greccio.https://t.co/sj1rocmKkr — Vatican News (@VaticanNews) December 20, 2023

Πηγή: skai.gr

