Παλαιστίνιος νεκρός από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη

Παλαιστίνιος σκοτώθηκε χθες Τρίτη στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης κατά τη διάρκεια επίθεσης εβραίων εποίκων στο σπίτι του, δήλωσε τοπικός αιρετός, ενώ ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του έδωσε εντελώς διαφορετική εκδοχή, αναφέροντας πως μέλος του άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια επεισοδίων.

Ο Φάχερ Μπάσεμ Μπούνι Τζάμπερ, 43 ετών, υπέκυψε στο νοσοκομείο Ραφιντία της Νάμπλους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μέλος του ιατρικού προσωπικού της δομής υγείας.

Νωρίτερα, ο βοσκός «χτυπήθηκε από σφαίρα στην καρδιά» ενώ βρισκόταν «μπροστά στο σπίτι του» στη Χέρμπιτ ατ Ταουίλ, κοντά στην Άκραμπα, δήλωσε ο Σαλάχ Μπούνι Τζάμπερ, ο δήμαρχος αυτής της κοινότητας, περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα από τη Νάμπλους, διαβεβαιώνοντας πως ήταν παρών.

Η επίθεση, πρόσθεσε, διαπράχθηκε από «τέσσερις εποίκους» του κοντινού οικισμού Γκιτίτ, οι τρεις από τους οποίους «φορούσαν στρατιωτικές στολές». Πυροβόλησαν τον άνδρα και «απομακρύνθηκαν γρήγορα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το περιστατικό αυτό από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων είπε πως ο στρατός έλαβε πληροφορίες για «εντάσεις ανάμεσα σε ισραηλινό παιδί και Παλαιστίνιους κοντά στο φράγμα στον Γκιτίτ».

«Ομάδα στρατιωτών μετέβη επιτόπου και ξέσπασαν ταραχές με δεκάδες Παλαιστινίους. Οι στρατιώτες έδρασαν για να τερματίσουν τις ταραχές και πυροβόλησαν έναν από τους υπόπτους», συνέχισε, διευκρινίζοντας πως «χτυπήθηκε». Για το συμβάν «διενεργείται έρευνα», συμπλήρωσε.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, η βία έχει κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τους αριθμούς της Παλαιστινιακής Αρχής, πάνω από 430 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από πυρά ισραηλινών στρατιωτών ή εβραίων εποίκων έκτοτε. Τουλάχιστον 17 Ισραηλινοί, στρατιώτες και πολίτες, έχουν επίσης σκοτωθεί σε επιθέσεις, σύμφωνα με τα δεδομένα των ισραηλινών αρχών.

Εξάλλου, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως Παλαιστίνιος, 30 ετών, «εξουδετερώθηκε», επίσης χθες, από δυο μέλη της Σιν Μπετ (της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας και αντικατασκοπείας), εναντίον των οποίων «άνοιξε πυρ» κοντά στην Γκους Ετσιόν, συστάδα εβραϊκών οικισμών νότια της Βηθλεέμ, στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.