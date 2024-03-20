Νιγηρία: Ολοκληρώθηκε η έρευνα σχετικά με πρόγραμμα υποχρεωτικών αμβλώσεων

Η εθνική επιτροπή για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νιγηρία (NHRC) ανακοίνωσε σήμερα πως ολοκλήρωσε τις ακροάσεις στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε με αφορμή δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters περί απόρρητου προγράμματος του νιγηριανού στρατού για χιλιάδες υποχρεωτικές αμβλώσεις, στο πλαίσιο εκστρατείας για την καταπολέμηση τζιχαντιστών.

Επικαλούμενο δεκάδες μαρτυρίες, δημοσίευμα του Reuters τον Δεκέμβριο του 2022 αναφερόταν σε τουλάχιστον 10.000 υποχρεωτικές αμβλώσεις που αφορούσαν κυρίως κοπέλες που είχαν πέσει θύματα απαγωγής και βιασμού από τζιχαντιστές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η ηγεσία του νιγηριανού στρατού έχει διαψεύσει κατηγορηματικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα.

Τον Φεβρουάριο η NHRC συγκρότησε ειδική ομάδα που ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης και ενώπιόν της κατέθεσαν αξιωματούχοι στην πρωτεύουσα Αμπούτζα και στη βορειοανατολική πολιτεία Μπόρνο. Οι ακροάσεις ολοκληρώθηκαν σήμερα με τις καταθέσεις του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας Μπόρνο και στελεχών του νιγηριανού στρατού.

Η επιτροπή δεν γνωστοποίησε πότε αναμένεται το πόρισμά της και εάν αυτό θα δημοσιοποιηθεί. Ο στρατός ζήτησε από την επιτροπή πλήρη απαλλαγή από τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα του Reuters το οποίο προκάλεσε ανησυχίες, αναφέρει η NHRC σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

