Γυμνός άντρας επιτέθηκε και σκότωσε μια γυναίκα χθες στις 8.00 περίπου το βράδυ ενώ έκανε τζόγκινγκ στο πάρκο του Μάνεντορφ, κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

«Το απόγευμα της Τρίτης, μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε θανάσιμα από έναν άνδρα στο Μάνεντορφ», δήλωσε η αστυνομία του καντονιού της Ζυρίχης.

«Περαστικοί ανέφεραν την παρουσία ενός γυμνού άνδρα στο Alma Park που φώναζε και επιτέθηκε σωματικά σε άλλους ανθρώπους», πρόσθεσε η αστυνομία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που έφτασαν γρήγορα στο σημείο βρήκαν βαριά τραυματισμένη τη γυναίκα και πεσμένη στο έδαφος.

Παρά την άμεση ανάνηψη, η γυναίκα πέθανε από τα σοβαρά τραύματά της.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στο σημείο η αστυνομία εντόπισε ένα 19χρονο Ελβετό, που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης και ο οποίος συνελήφθη.

Οι αρχές αναζητούν την ταυτότητα του θύματος και διερευνούν αν γνώριζε το δράστη.

Μετά την αστυνομική ανάκριση, ο συλληφθείς θα παραπεμφθεί στον εισαγγελέα για σοβαρά εγκλήματα βίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

