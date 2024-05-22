ΗΒ: Άγνοια για το σκάνδαλο Horizon δήλωσε η επικεφαλής του Post Office

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Άρχισε στο Λονδίνο η πολυαναμενόμενη κατάθεση της επί σειρά ετών διευθύνουσας συμβούλου των βρετανικών Ταχυδρομείων (Post Office) Πόλα Βένελς για το πολύκροτο σκάνδαλο Horizon.

Η ανεξάρτητη δημόσια έρευνα που διεξάγεται αφορά τις άδικες κατηγορίες και ποινικές διώξεις περί κλοπής σε βάρος χιλιάδων υπευθύνων τοπικών ταχυδρομείων από την κεντρική διοίκηση του Post Office την περίοδο 1999-2015. Αφορμή ήταν η ύπαρξη πλασματικών λογιστικών ελλειμμάτων στους λογαριασμούς των εν λόγω τοπικών καταστημάτων.

Όπως αποδείχθηκε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, τα ελλείμματα ήταν προϊόν εσφαλμένων υπολογισμών που οφείλονταν σε τεχνικά προβλήματα του λογισμικού Horizon της ιαπωνικής εταιρείας Fujitsu. Ήταν το λογισμικό που είχε εισαγάγει η κεντρική διοίκηση του Post Office το 1999 για λογιστικές και άλλες καθημερινές εργασίες.

Πολλοί από τους κατηγορηθέντες είχαν εξ αρχής αλλά μάταια υποδείξει στην κεντρική διοίκηση ότι το λογισμικό έπασχε από τεχνικά προβλήματα. Ορισμένοι κατέληξαν στη φυλακή με κατηγορίες ψευδών λογιστικών δηλώσεων και κλοπής, άλλοι αυτοκτόνησαν, εκατοντάδες υποφέρουν ακόμα ψυχολογικά και πολλοί καταστράφηκαν οικονομικά, καθώς μεταξύ άλλων επιχείρησαν να καλύψουν τα ελλείμματα με δικά τους χρήματα.

Η κα Βένελς, που προήχθη σε διευθύνουσα σύμβουλο το 2012, άρχισε την κατάθεσή της λέγοντας πόσο πολύ λυπάται για όσους υπέφεραν και για τις οικογένειες τους. Πρόσθεσε ότι έχει παρακολουθήσει τις μέχρι τώρα δεκάδες καταθέσεις θυμάτων του σκανδάλου και ότι είχαν βαθύ αντίκτυπο στην ίδια.

Ωστόσο, επέμεινε σε όλες τις ερωτήσεις πως είχε άγνοια για το τι συνέβαινε. «Πολύ απλά δεν είχα τις πληροφορίες», σχολίασε η κα Βένελς απαντώντας στο ερώτημα πώς ήταν δυνατόν να μη γνώριζε.

Στην έγγραφη μαρτυρική της κατάθεση αναφέρει πως δεν είχε ενημερωθεί για όλες τις λεπτομέρειες και πως εμπιστεύτηκε υπερβολικά διαβεβαιώσεις που της δίνονταν από τους αρμόδιους υφισταμένους της. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως δεν είχε ενημερωθεί για τα τεχνικά προβλήματα του λογισμικού Horizon ή τις ανησυχίες που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο εσωτερικών ερευνών.

Οι υπεύθυνοι των τοπικών ταχυδρομείων, πάντως, την κατηγορούν για εσκεμμένη συγκάλυψη. Η κατάθεσή της αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες.

Στον απόηχο του σκανδάλου η κα Βένελς υποχρεώθηκε να επιστρέψει τον τιμητικό τίτλο της Διοικήτριας της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (CBE) που της είχε απονεμηθεί.

Το σκάνδαλο Horizon επαναχαράκτηκε μετά από χρόνια με ορμή στη συλλογική συνείδηση των Βρετανών μετά από την προβολή δραματικής σειράς τεσσάρων επεισοδίων, βασισμένης στα πραγματικά γεγονότα, που προέβαλε το ITV τις τέσσερις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Αποτέλεσμα ήταν η βρετανική κυβέρνηση να περάσει νόμο προ δύο μηνών που απαλλάσσει τους κατηγορούμενους υπεύθυνους τοπικών ταχυδρομείων από τις κατηγορίες σε βάρος τους. Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ έκανε λόγο για τη «μεγαλύτερη δικαστική πλάνη» στη σύγχρονη βρετανική ιστορία.



