Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι 12 όμηροι, μεταξύ των οποίων 10 Ισραηλινοί και δύο Ταϊλανδοί, βρίσκονται πλέον σε ισραηλινό έδαφος αφού πέρασαν από το πέρασμα της Ράφα στην Αίγυπτο.

Πρόκειται για την πέμπτη ομάδας ομήρων η οποία παραδόθηκε νωίτερα από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει συνάψει με το Ισραήλ.

Ο Emanuel Fabian των Times of Israel δημοσίευσε μια λίστα με τους 10 Ισραηλινούς ομήρους που φέρεται να αφέθηκαν ελεύθεροι απόψε:

Στη συνέχεια το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των ομήρων

Πρόκειται για τους:

Tamar Metzger (78 ετών)

Ditza Hayman (84)

Norlin Babdila (60)

Ada Sagi (75)

Οφηλία Έντιθ Ρόιτμαν (77)

Rimon Kirsht (36)

Merav Tal (53)

Η οικογένεια Leimberg - Gabriela Leimberg (59), Mia Leimberg (17)

Κλάρα Μάρμαν (63)

Όπως αναφέρουν οι IDF, Μετά από μια πρώτη ιατρική αξιολόγηση, οι απελευθερωμένοι όμηροι θα συνεχίσουν να συνοδεύονται από στρατιώτες των Ισραηλινών Στρατιωτικών καθώς θα κατευθύνονται προς τα ισραηλινά νοσοκομεία, όπου θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Την ίδια ώρα, τριάντα Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελευθερώθηκαν από τις ισραηλινές φυλακές σήμερα, Τρίτη σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα τόσο η Λέσχη Παλαιστινίων Κρατουμένων όσο και οι ισραηλινές σωφρονιστικές αρχές.

Πρόκειται για 15 γυναίκες και 15 παιδιά όλα αγόρια, τα οποία είναι όλα κάτω των 18 ετών και θεωρούνται παιδιά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Update: Palestinians released from Israeli prisons include 15 minors and 15 women. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 28, 2023

Φήμες για νέα παράταση της εκεχειρίας

Την ίδια ώρα, ανώτερη διπλωματική πηγή μίλησε στον ιστότοπο ειδήσεων Ynet και ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την παράταση της προσωρινής εκεχειρίας στη Γάζα δεν περιλάμβαναν την εξέταση προτάσεων για παράταση της εκεχειρίας πέραν των 10 ημερών, ωστόσο, το Ισραήλ φαίνεται ανοιχτό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Αν υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση, το υπουργικό συμβούλιο θα την εξετάσει, αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αν δούμε ότι είναι μια σοβαρή πρόταση, θα το εξετάσουμε», λένε.

«Αν μπορέσουμε να βγάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ομήρους σε 10 ημέρες, αυτό είναι υπέροχο», υποστήριξε. «Κανείς δεν ξεχνά τον στόχο του πολέμου και κανείς δεν θα συμφωνήσει σε κάτι γελοίο όπως ο αφοπλισμός» πρόσθεσε.

Το Channel 12 αναφέρει ότι στο Ισραήλ αναμένεται να παρουσιαστεί πρόταση για την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα όλους τους Παλαιστίνιους αιχμαλώτους και τον τερματισμό του πολέμου, πρόταση που η Ιερουσαλήμ θα απορρίψει.

«Το μάτι μας παραμένει στην μπάλα», αναφέρει η ισραηλινή πηγή. «Η επαναφορά των ομήρων και η καταστροφή των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων της Χαμάς είναι δύο συμπληρωματικοί στόχοι – ο ένας δεν αντικαθιστά τον άλλο».

Το Channel 13 αναφέρει ότι το Ισραήλ ενδιαφέρεται να παρατείνει την τρέχουσα συμφωνία εκεχειρίας για να βγάλει τουλάχιστον άλλους 30 ομήρους.

