Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν καθώς παγωμένη βροχή και απροσδόκητη χιονόπτωση έπληξε απομακρυσμένες περιοχές του Πακιστάν το Σαββατοκύριακο.

Είκοσι δύο παιδιά ήταν μεταξύ των θυμάτων, πολλά από τα οποία καταπλακώθηκαν σε κατολισθήσεις που έθαψαν τα σπίτια τους, δήλωσαν οι αρχές διαχείρισης καταστροφών.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες έπληξαν τις βόρειες και δυτικές περιοχές του Πακιστάν, φράσσοντας δρόμους και καταστρέφοντας εκατοντάδες σπίτια.

Οι ειδικοί αιφνιδιάστηκαν από το χιόνι ενώ ο Mushtaq Ali Shah, πρώην διευθυντής του μετεωρολογικού τμήματος της χώρας, απέδωσε τις ασυνήθιστες συνθήκες στην κλιματική αλλαγή.

Πρόσθεσε ότι μια ελαφριά χαλαζοθύελλα που διαρκεί «για λίγες στιγμές» δεν θα ήταν τόσο έκπληξη, αλλά είναι ασυνήθιστο να συνεχιστεί για πάνω από 30 λεπτά.

«Από όσο μπορώ να θυμηθώ, έπεσε ελαφριά χιονόπτωση για λίγα λεπτά πριν από περίπου 25 ή 30 χρόνια», είπε στο BBC.

Οι έντονες βροχοπτώσεις κατέστρεψαν ολοσχερώς τουλάχιστον 150 σπίτια και προκάλεσαν μερικές ζημιές σε άλλα 500, κυρίως στην Khyber Pakhtunkhwa και στη νοτιοδυτική επαρχία Μπαλουχιστάν, δήλωσαν οι αρχές.

Το ρεύμα έχει διακοπεί τελείως σε ορισμένες περιοχές εδώ και αρκετές ημέρες.

Η επαρχιακή κυβέρνηση της Khyber Pakhtunkhwa παρείχε προμήθειες βοήθειας στις πληγείσες περιοχές και ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια για τους τραυματίες και τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους.

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Πακιστάν ανέφερε ότι «κυρίως κρύος και ξηρός καιρός» αναμένεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας για το υπόλοιπο αυτής της εβδομάδας, αν και ορισμένες περιοχές του Μπαλουχιστάν και του Κασμίρ αναμένεται να δουν «χιονοπτώσεις στα ορεινά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.