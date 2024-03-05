Θα μπαίνατε στον πειρασμό να δουλέψετε σε μια πανέμορφη, αλλά απομονωμένη αγροτική περιοχή (του Ηνωμένου Βασιλείου στην προκειμένη περίπτωση) αν ήσασταν γιατρός ή δάσκαλος;



Κι αν η ιδέα δεν ήταν ιδιαίτερα… ελκυστική, θα «ψηνόσασταν» με πακέτο αποδοχών ύψους 150.000 λιρών (πάνω από 175.000 ευρώ);

Ένα από τα πιο απομακρυσμένα γενικά ιατρεία του Ηνωμένου Βασιλείου, που εξυπηρετεί τις άγριας ομορφιάς νήσους Εβρίδες, προσφέρει τον μισθό για να προσελκύσει νέους γιατρούς για να ζήσουν και να εργαστούν εκεί.



Παράλληλα, στο κοντινό Isle of Rum, οι γονείς αναζητούν έναν νέο δάσκαλο για τους πέντε μαθητές του δημοτικού σχολείου και δύο νηπιαγωγεία - με ένα πακέτο αποδοχών αξίας 68.000 λιρών.

Για τους κατοίκους, αυτές δεν είναι απλώς δουλειές, αλλά για μια προσπάθεια να προσελκύσουν νέους ανθρώπους να ζήσουν και να εργαστούν στην καρδιά των νησιωτικών κοινοτήτων της Σκωτίας.



Το πακέτο όσον αφορά τους γιατρούς του NHS (βρετανικό EΣΥ) απευθύνεται σε άτομα με «αίσθηση περιπέτειας και πάθους για την αγροτική ιατρική».



Θα εξυπηρετήσουν την ομάδα των έξι νησιών στις Εξωτερικές Εβρίδες, με συνολικό πληθυσμό περίπου 4.700 ατόμων.



Το συμβούλιο υγείας είπε ότι ένα μεγάλο κίνητρο είναι η ευκαιρία να εργαστείτε σε μια από τις «πιο όμορφες και ειδυλλιακές τοποθεσίες» του Ηνωμένου Βασιλείου.



Αλλά οι επιτυχημένοι υποψήφιοι θα λάβουν επίσης έξοδα μετεγκατάστασης για τα νησιά, καθώς και προκαταβολή 10.000 λιρών.



Σημειώνεται ότι, στο Isle of Rum στις Εσωτερικές Εβρίδες υπάρχει πληθυσμός μόλις 40 ατόμων.



Το Δημοτικό Σχολείο περιλαμβάνει μόνο πέντε μαθητές, ηλικίας πέντε έως 11 ετών, και δύο νηπιαγωγεία ηλικίας τριών και τεσσάρων ετών.



Το αρμόδιο Συμβούλιο προσφέρει ετήσιο μισθό 62.000 λιρών για τον νέο διευθυντή του, με επιπλέον επιδόματα απομακρυσμένης εργασίας άνω των 5.500 λιρών.



Πιθανότατα το πακέτο αποδοχών δεν αφορά Ευρωπαίους υπηκόους, αλλά το τοπικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι έχει ήδη λάβει «κάποιο ενδιαφέρον» για τη θέση δασκάλου, με τη διαδικασία πρόσληψης να είναι ακόμη σε εξέλιξη.

