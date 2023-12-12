Πακιστάν: Τουλάχιστον 24 νεκροί σε επίθεση αυτοκτονίας κατά κτιρίου του στρατού

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στο βορειοδυτικό Πακιστάν σε επίθεση αυτοκτονίας σε κτίριο του στρατού, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε οργάνωση που συνδέεται με τους Πακιστανούς Ταλιμπάν, ανακοίνωσε αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η επίθεση, κατά την οποία ισλαμιστές μαχητές εισέβαλαν στην αρχή με φορτηγό γεμάτο εκρηκτικά και στη συνέχεια άλλοι επιτέθηκαν με όπλα σε αστυνομικό τμήμα που χρησιμοποιείται ως βάση από τον στρατό, έγινε μέσα στη νύχτα στην περιοχή Ντέρα Ισμαήλ Χαν, στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνκβα, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, σύμφωνα και με άλλους δύο αξιωματούχους ασφαλείας. Στην περιοχή αυτή έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις τους τελευταίους μήνες.

"Πολλοί σκοτώθηκαν στον ύπνο τους και φορούν πολιτικά, ως εκ τούτου προσπαθούμε ακόμη να διευκρινίσουμε αν είναι όλοι στρατιωτικοί", σύμφωνα με τον πρώτο αξιωματούχο.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν, διευκρίνισε.

Ορισμένοι άνθρωποι τραυματίστηκαν και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε παράλληλα ο αξιωματούχος της κρατικής υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Αϊζάζ Μεχμούντ.

"Ακόμη ακούμε πυροβολισμούς", πρόσθεσε.

Η Τεχρίκ-ι-Τζιχάντ Πακιστάν (TJP), μια νέα οργάνωση που συνδέεται με τους Πακιστανούς Ταλιμπάν της Τεχρίκ-ι-Ταλιμπάν Πακιστάν (TTP), ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Ο πακιστανικός στρατός δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει σχετικά με την επίθεση και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση του αριθμού των νεκρών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σαρφράζ Μπούγκτι καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε τη λύπη του για τους νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Το Πακιστάν αντιμετωπίζει εδώ και μήνες, ιδιαίτερα μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία στην Καμπούλ τον Αύγουστο του 2021, κάτι το οποίο επιδείνωσε την ασφάλεια, ιδίως στις μεθοριακές περιοχές με το Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, κάποιες από τις επιθέσεις αυτές σχεδιάζονται από το αφγανικό έδαφος, κάτι που η Καμπούλ διαψεύδει.

Η TTP πολλαπλασίασε τις επιθέσεις, οι οποίες έχουν στόχο κυρίως τις δυνάμεις ασφαλείας, ιδιαίτερα την αστυνομία, αφού αποχώρησε τον Νοέμβριο του 2022 από μια εύθραυστη εκεχειρία.

Η TTP, η οποία μολονότι δεν συνδέεται με τους Αφγανούς Ταλιμπάν έχει την ίδια φονταμεταλιστική ισλαμιστική ιδεολογία με αυτούς, εμφανίστηκε στο Πακιστάν το 2007.

Σε λιγότερο από μια δεκαετία έχει σκοτώσει χιλιάδες Πακιστανούς αμάχους και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας προτού να εκδιωχθεί από τις περιοχές στις οποίες ζουν φυλές με στρατιωτική επιχείρηση που εξαπολύθηκε το 2014 και η οποία είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει μια βελτίωση της ασφάλειας για κάποια χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.