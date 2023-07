Πακιστάν: Στους 54 οι νεκροί - Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε χθες στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα στο βορειοδυτικό Πακιστάν, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης ενός ισλαμιστικού ριζοσπαστικού κόμματος.

Η επίθεση κόστισε τη ζωή σε 54 ανθρώπους, οι μισοί εκ των οποίων ανήλικοι, ανέφερε σήμερα η αστυνομία, σε νεότερο απολογισμό.

Η τζιχαντιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης με ανακοίνωση που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Telegram.

«Ο αριθμός των νεκρών είναι πλέον 54», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σαουκάτ Αμπάς, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας (CTD), προσθέτοντας ότι 23 από αυτούς ήταν ηλικίας κάτω των 18 ετών. Ένας τοπικός αξιωματούχος της επαρχίας επιβεβαίωσε τον απολογισμό.

Η επίθεση είχε ως στόχο το συντηρητικό, θρησκευτικό κόμμα Τζαμιά Ουλεμά-ε-Ισλάμ (JUI-F). Περισσότερα από 400 μέλη και οπαδοί του είχαν συγκεντρωθεί κάτω από μια σκηνή στο χωριό Χαρ, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Not just adults, many children died as well... The kid who was holding a flag, kept walking to the front. The world isn’t against us, we ourselves are against each other with our failed policies, responsible for all this. #Bajaur #BajaurBlast pic.twitter.com/myj9Iaz66f