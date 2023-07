Στους 40 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη βόμβας σε πολιτική συγκέντρωση στο Πακιστάν

Τουλάχιστον 40 είναι οι νεκροί από την έκρηξη που έγινε σήμερα κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στην επαρχία Κιμπέρ-Πανκτούνκβα στο Πακιστάν όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό κανάλι Geo News επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους.

Το Geo News δεν αναφέρθηκε στην αιτία της έκρηξης που έγινε σε μία συγκέντρωση του συντηρητικού κόμματος Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F), το οποίο είναι γνωστό για τις σχέσεις του με το σκληροπυρηνικό πολιτικό Ισλάμ στην πρώην φυλετική περιοχή του Μπαζάουρ.

Ο Μπιλάλ Φαϊζί εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Rescue 1122 στην αναφερόμενη περιοχή, δήλωσε στο Reuters ότι οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 17 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 70 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό ότι θα αυξηθεί.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους τραυματίες είναι και ο εικονολήπτης του Geo News, οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση. Ο εικονολήπτης φέρει τραύματα στο κεφάλι και στο στήθος.

Το Πακιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με μία αναζωπύρωση των επιθέσεων ισλαμιστών ενόπλων από την προηγούμενη χρονιά, όταν κατέρρευσε μία συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των Πακιστανών Ταλιμπάν-TTP) και του Ισλαμαμπάντ.

Η οργάνωση TTP υποστηρίζει ότι είναι έμμεσα συνδεδεμένη με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Bomb Blast in terrorist country pakistan. Its not safe to conduct Asia cup in pakistan @BCCI @ICC . Pls move it out of pakistan for player's security.🙏🙏🙏🙏🙏#Blast #BajaurBlast #Bajaur #Pakistan pic.twitter.com/9vnkaI95gc