Καράτσι: Ενοπλοι επιτέθηκαν σε αστυνομικό τμήμα - Δεκάδες εγκλωβισμένοι - Εκρήξεις και πυροβολισμοί

Πολλαπλές εκρήξεις και διαρκείς πυροβολισμοί ακούγονται καθώς ένοπλοι άνδρες εξαπέλυσαν επίθεση σήμερα το βράδυ, εισβάλλοντας σε ένα αστυνομικό τμήμα στην πόλη Καράτσι στο νότιο Πακιστάν.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει την πόλη και ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων παραστρατιωτικών, έφτασαν στο σημείο.

Πλάνα που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo News δείχνουν δεκάδες αστυνομικούς και παραστρατιωτικούς να αποκλείουν το συγκρότημα, το οποίο στεγάζει πολλά γραφεία ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου της αστυνομίας της πόλης.

Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι σφοδροί πυροβολισμοί συνεχίζονται μεταξύ της αστυνομίας και των επιτιθέμενων που φέρεται να κατάφεραν να εισέλθουν στο αρχηγείο της αστυνομίας.

Δεκάδες αστυνομικοί και πολίτες φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί σε διαφορετικούς ορόφους του πενταώροφου κτιρίου.

Terrorists attacked a police station in the Pakistani city of #Karachi.



The shooting lasted about half an hour. pic.twitter.com/kClkrndB8G