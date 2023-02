Κόντρα σε κάθε πιθανότητα: Άντρας βγήκε ζωντανός 11 μέρες μετά τον φονικό σεισμό

Εντεκα ημέρες μετά τους δύο φονικούς σεισμούς των 7.8 και 7,7 Ρίχτερ στην νοτιοανατολική Τουρκία - με δεκάδες χιλιάδες θύματα σε Τουρκία και Συρία - και βιβλικής έκτασης καταστροφές, η ζωή νικάει τον θάνατο και άνθρωποι διασώζονται κάτω από τα χαλάσματα.

Σήμερα, και ενώ ορισμένες διεθνείς ομάδες διάσωσης έχουν αποχωρήσει από την απέραντη ζώνη των περιοχών που έπληξε ο Εγκέλαδος και οι μπουλντόζες έχουν πιάσει δουλειά - ενας 45χρονος άνδρας βγήκε ζωντανός μέσα από τα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στη νότια επαρχία Χατάι, 11 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, αψηφώντας όλες τις πιθανότητες.

Συμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, πρόκειται για έναν 45χρονο που έμεινε θαμμένος κάτω από τόνους μπετόν και επιβίωσε 278 ώρες.

Νωρίτερα σήμερα, διασώστες έβγαλαν ζωντανούς από τα χαλάσματα τρεις ακόμα ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο αγόρι.

26-year-old Mehmet Ali Sakiroglu and 34-year-old Mustafa Avci were rescued from under the rubble in Hatay province 261 hours after massive earthquakes shook southern Türkiye https://t.co/xeHUf2LFlD pic.twitter.com/up2nn8P9Rw