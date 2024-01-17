Αλβανός καταζητούμενος στη Γαλλία συνελήφθη στο Περού

Στα χέρια της περουβιανής αστυνομίας έπεσε ένας 34χρονος Αλβανός, ο Oltjon Belulaj, αφού καταζητείται από τις γαλλικές αρχές. Σε συνεργασία με την Ιντερπόλ και μετά από πληροφορίες που ελήφθησαν από τη Γαλλία, ο 34χρονος Αλβανός που συνελήφθη, είναι γνωστό ότι έχει άλλο επίθετο.

Ο επικεφαλής της Ιντερπόλ Περού, συνταγματάρχης José Luis Quiroz, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Belulaj καταζητείται στη Γαλλία για «εισαγωγή ναρκωτικών για εγκληματική οργάνωση».

Η επιχείρηση για τη σύλληψή του ήρθε μετά από πληροφορίες ότι ο Belulaj θα ερχόταν στο Περού από τη Βραζιλία, όπου βρισκόταν πρόσφατα, μέσω της γραμμής Latam.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τις γαλλικές αρχές το 2022 και μετά από παρακολούθηση του ιστορικού της πτήσης του, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στο αεροδρόμιο «Χόρχε Τσάβες» με σκοπό την έκδοσή του στη Γαλλία.

