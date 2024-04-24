H Σουηδία ετοιμάζεται για αντιισραηλινές διαμαρτυρίες στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision

Η Σουηδία έχει πει ότι σχεδιάζει να οργανώσει μια θεαματική Eurovision φέτος, με 200 εκατ. ανθρώπους να παρακολουθούν αυτόν τον διαγωνισμό τραγουδιού, αλλά οι επισκέπτες βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένα μέτρα ασφάλειας εν μέσω σχεδιαζόμενων διαμαρτυριών για τη συμμετοχή του Ισραήλ και το νέο γεωπολιτικό πλαίσιο από τότε που η Σουηδία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ.

Ο διαγωνισμός, ο μεγαλύτερος του είδους στον κόσμο, πραγματοποιείται στο Μάλμο στις 7-11 Μαΐου και αναμένεται να συγκεντρώσει 100.000 επισκέπτες στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας, που έχει μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό.

Οι διοργανωτές σχεδιάζουν ένα ειδικό αφιέρωμα στο σουηδικό συγκρότημα ABBA, που κέρδισε τη Eurovision πριν από 50 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), που διοργανώνει τον διαγωνισμό, έχει αντιταχθεί στις φωνές που ζητούν το Ισραήλ να εξαιρεθεί λόγω του πολέμου στη Γάζα. Η αντιπαράθεση για τη σύγκρουση έχει ήδη πλήξει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη. Η μεγαλύτερη προσοχή αναμένεται να στραφεί στη διαγωνιζόμενη από το Ισραήλ, την Έντεν Γκολάν, και το τραγούδι της ‘Hurricane’, καθώς πολλές μεγάλες φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις σχεδιάζονται έξω από το χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού στο Μάλμο.

Στο Ισραήλ επετράπη να διαγωνιστεί αφού συμφώνησε να αλλάξει τους στίχους του αρχικού τραγουδιού «October Rain», που σύμφωνα με την EBU είχε αναφορά στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς στο Ισραήλ.

Η EBU χαρακτηρίζει τη Eurovision μη πολιτικοποιημένη εκδήλωση και επιμένει ότι ο διαγωνισμός γίνεται μεταξύ δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, όχι κυβερνήσεων.

Ωστόσο, το 2022 απαγόρευσε στη Ρωσία να συμμετάσχει στη Eurovision αφού αρκετοί ευρωπαϊκοί δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ζήτησαν να αποκλειστεί η χώρα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η Σουηδία φιλοξενεί τον ετήσιο διαγωνισμό για έβδομη φορά, αφού η Σουηδή τραγουδίστρια Λορίν κέρδισε τον περυσινό διαγωνισμό στο Λίβερπουλ με το τραγούδι "Tattoo".

Υψηλό επίπεδο απειλής

Επισκέπτες από 89 χώρες που αναμένονται στο Μάλμο θα πρέπει να περνούν από ελέγχους ασφαλείας, όπως αυτοί που υπάρχουν στα αεροδρόμια, όταν εισέρχονται σε διάφορους χώρους στην πόλη.

«Υπάρχει υψηλό επίπεδο απειλής σε συνδυασμό με πολύ κόσμο», δήλωσε ο Περ-Έρικ Έμπεσταλ, διευθυντής ασφαλείας του Μάλμο.

Οι διοργανωτές είναι αντιμέτωποι με τον κίνδυνο οι διαδηλώσεις να κλιμακωθούν σε βίαια επεισόδια, με τις αυξημένες τρομοκρατικές απειλές στη χώρα, αλλά και την ένταση με τη Ρωσία μετά την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Στο κέντρο του Μάλμο υπάρχουν επίσημες αφίσες για τη Eurovision, αλλά και αφίσες διαμαρτυρίας με τον ίδιο σχεδιασμό, με τη λέξη Eurovision να έχει αντικατασταθεί από τη λέξη «γενοκτονία» και τη φράση: «Ισραήλ έξω από τη Eurovision ή Eurovision έξω από το Μάλμο».

Ο Όρβα Καντούρα, Παλαιστίνιος που ζει στο Μάλμο και ένας από τους διοργανωτές των διαμαρτυριών, δήλωσε ότι η ισραηλινή αποστολή είναι «εδώ για να εκπροσωπήσει το Ισραήλ και τη κυβέρνησή τους, που αυτή τη στιγμή διαπράττει γενοκτονία».

Το Ισραήλ αρνείται κάθε κατηγορία περί γενοκτονίας στη Γάζα στον πόλεμό του κατά της Χαμάς.

Η αστυνομία λέει ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι πιο αυστηρά σε σχέση με την τελευταία φορά που η Σουηδία φιλοξένησε τον διαγωνισμό το 2016.

«Η κατάσταση σε όλο τον κόσμο είναι περίπλοκη και επίσης η ασφάλεια για τη Σουηδία είναι διαφορετική», δήλωσε η Πέτρα Στένκουλα, αρχηγός της αστυνομίας στο Μάλμο. «Είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε που μπορεί να συμβεί».

Η Σουηδία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Μάρτιο, δύο χρόνια αφότου η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία την ανάγκασε να επανεξετάσει την πολιτική της για την εθνική ασφάλεια. Η Ρωσία έχει απειλήσει να λάβει ως απάντηση «πολιτικά και στρατιωτικο-τεχνικά αντίμετρα», τα οποία δεν έχει διευκρινίσει.

Η εγκληματική δράση συμμοριών στις μεγαλύτερες πόλεις της Σουηδίας, συμπεριλαμβανομένου του Μάλμο, αποτελεί επίσης πρόβλημα εδώ και χρόνια, και τροφοδοτείται από το εμπόριο ναρκωτικών.

Η Eurovision ξεκινά στις 7 Μαΐου με τον πρώτο ημιτελικό. Θα ακολουθήσει ο δεύτερος ημιτελικός δύο ημέρες αργότερα και ο τελικός το Σάββατο 11 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

