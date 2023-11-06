Ούρσουλα φον ντέρ Λάιεν: H EΕ θα αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα κατά 25 εκατομμύρια ευρώ

H EE θα αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα κατά 25 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, μιλώντας στο συνέδριο των Μονίμων Αντιπροσώπων των χωρών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Έχουμε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τους αμάχους που μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο. Σήμερα είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι αυξάνουμε περαιτέρω την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα κατά άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε η Φον Ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι η συνολική ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ για τη Γάζα θα ανέλθει στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής επανέλαβε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του σύμφωνα με το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο. Παράλληλα υποστήριξε ότι η ΕΕ έχει την αξιοπιστία να παρουσιάσει ιδέες για μια πολιτική λύση που βασίζεται στην επίλυση των δύο κρατών.

Μιλώντας για την Ουκρανία, η Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε ότι πρέπει να διασφαλιστεί μια «βιώσιμη στρατιωτική δύναμη» ικανή να υπερασπιστεί τη χώρα και πρόσθεσε ότι «ο καλύτερος τρόπος για να δοθεί στην Ουκρανία σταθερότητα και ευημερία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι η ένταξη στην ΕΕ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

