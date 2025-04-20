Tέξας: Ένοπλος οχυρώθηκε σε παντοπωλείο και πυροβολεί αστυνομικούς

Ένα παντοπωλείο στο Τέξας εκκενώθηκε καθώς ένας ένοπλος οχυρώθηκε μέσα στο κατάστημα, σύμφωνα με το DailyMail.com.

Οι τρομοκρατημένοι πελάτες έφυγαν από το Super Gallo Mercado στο Τζάκσονβιλ αφού ο ύποπτος άρχισε να πυροβολεί με αληθινές σφαίρες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Δεν υπάρχουν αναφορές για πελάτες και όλοι οι πελάτες έφυγαν από το σημείο λίγο μετά την έναρξη του περιστατικού το απόγευμα της Κυριακής.

Μια ομάδα SWAT βρίσκεται στο σημείο και οι ντόπιοι καλούνται να μείνουν μακριά.

Πηγή: skai.gr

