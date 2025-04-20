Νέες κατηγορίες Ζελένσκι για ρωσική παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και εκ νέου κάλεσμα για εκεχειρία 30 ημερών

Σε νέες κατηγορίες για ρωσική παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός προχώρησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ενώ παράλληλα προέβη σε νέο κάλεσμα για εκεχειρία 30 ημερών.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι αναφέρει στην ανάρτησή του:

Έκθεση του Αρχιστράτηγου Σίρκσι από τις 4:00 μ.μ. της ημέρας του Πάσχα:

Δυστυχώς, η τάση αύξησης της χρήσης βαρέων όπλων από τις ρωσικές δυνάμεις συνεχίζεται. Από την αρχή της ημέρας μέχρι τις 4:00 μ.μ., υπήρξαν συνολικά 46 ρωσικές επιθέσεις προς διάφορες κατευθύνσεις και 901 περιπτώσεις βομβαρδισμού, εκ των οποίων οι 448 αφορούσαν βαρύ οπλισμό. Έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 400 περιπτώσεις χρήσης drones από τους Ρώσους.

Το υψηλότερο επίπεδο ρωσικής πολεμικής δραστηριότητας αυτό το Πάσχα είναι στην κατεύθυνση Ποκρόφσκ. Τα λόγια του Πούτιν για «κατάπαυση του πυρός» έχουν επίσης αποδειχθεί κενά στην περιοχή του Κουρσκ, στην κατεύθυνση του Σιβερσκ και σε άλλες κατευθύνσεις στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Στην κατεύθυνση Τορέτσκ, τα στρατεύματά μας δυστυχώς έπεσαν σε ρωσική ενέδρα. Κάποιοι στρατιώτες σκοτώθηκαν. Οι Ρώσοι στρατιώτες που ευθύνονται για αυτό θα εξοντωθούν.

Ο ουκρανικός στρατός ενεργεί - και θα συνεχίσει να ενεργεί - με πλήρως συμμετρικό τρόπο. Αυτό το Πάσχα έδειξε ξεκάθαρα ότι η μόνη πηγή αυτού του πολέμου, και ο λόγος που παρατείνεται, είναι η Ρωσία. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε προς την ειρήνη και μια πλήρη, άνευ όρων και ειλικρινή κατάπαυση του πυρός που θα μπορούσε να διαρκέσει τουλάχιστον 30 ημέρες - αλλά δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση από τη Ρωσία σε αυτό μέχρι στιγμής. Η κατάσταση στο μέτωπο δείχνει ότι η πίεση προς τη Μόσχα και η πραγματική εποπτεία των ενεργειών των κατοχικών δυνάμεων είναι απαραίτητες για την επίτευξη της εκεχειρίας.



A report by Commander-in-Chief Syrskyi as of 4:00 p.m. on Easter Day:



Unfortunately, the trend of increasing the use of heavy weaponry by Russian forces continues. From the beginning of the day until 4:00 p.m., there have been a total of 46 Russian assaults across various… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2025

Να μην εγκαταλείψουν την ελπίδα καλεί τους Ουκρανούς ο Ζελένσκι σε πασχαλινό μήνυμα

Νωρίτερα σήμερα, στο πασχαλινό του μήνυμα προς τους Ουκρανούς, ο Ζελένσκι τους προέτρεψε να μην εγκαταλείψουν την ελπίδα ότι η ειρήνη θα επιστρέψει στη χώρα τους και να επιμείνουν για να ξεπεράσουν τον δύσκολο δρόμο του πολέμου στον οποίο ταξιδεύουν εδώ και 1.152 ημέρες.

Φορώντας ένα γκρι παραδοσιακό κεντητό πουκάμισο, μπροστά από την κεντρική εκκλησία του Κιέβου, τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία δεν χάνει ποτέ την πίστη του.

«Είμαστε ενωμένοι. Κάθε μέρα, και ειδικά σήμερα, που οι Ουκρανοί όλων των χριστιανικών δογμάτων γιορτάζουν το Πάσχα την ίδια ημερομηνία. Μαζί. Παλεύουμε μαζί για την Ουκρανία. Και προσευχόμαστε για την Ουκρανία μαζί» είπε ο Ζελένσκι, ο οποίος είναι Εβραίος, σε ένα μήνυμα γεμάτο λυρισμό και συγκίνηση.

«Ξέρουμε τι υπερασπιζόμαστε. Ξέρουμε για τι αγωνιζόμαστε. Για ποιον και για το καλό» είπε ο Ζελένσκι.

«Θα έρθει η μέρα της ζωής. Η μέρα της ειρήνης. Η ημέρα της Ουκρανίας. Μια μέρα που διαρκεί έναν αιώνα. Και θα μπορέσουμε να μαζευτούμε ξανά μαζί. Σε ένα τραπέζι. Σε ένα ειρηνικό Πάσχα»

Evil may have its hour, but God will have His day. This is one of the meanings enshrined in the story of Christ. Of His earthly suffering and death – and of His resurrection, and the truth that sooner or later, yet inevitably, evil will retreat, and life will triumph.



That is… pic.twitter.com/W4ChVWWFuP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2025

Εκρήξεις στο Ντονέτσκ αναφέρει η Μόσχα

Ανήμερα την Κυριακή του Πάσχα και ενώ είναι σε εξέλιξη η εκεχειρία 30 ωρών που ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά χτες ο Βλαντιμίρ Πούτιν, στο ελεγχόμενο από τους Ρώσους Ντονέτσκ ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, μετέδωσε νωρίτερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το TASS, επικαλούμενο τοπικές «επιχειρησιακές υπηρεσίες», ανέφερε ότι τουλάχιστον τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας από το 2014.

Το πρακτορείο RIA μετέδωσε επίσης ότι τουλάχιστον τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη μετά τις 9 το πρωί, επικαλούμενο τον ρεπόρτερ του στην περιοχή.

Το Reuters δεν μπόρεσε άμεσα να επαληθεύσει τις αναφορές.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε αιφνιδιαστική 30ωρη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία το Μεγάλο Σάββατο, αλλά το Κίεβο είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθέσεις και ζήτησαν παρατεταμένη πραγματική παύση των εχθροπραξιών.

