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Η Κίνα ακύρωσε αιφνιδίως προγραμματισμένες συνομιλίες με την ΕΕ

Ματαιώθηκαν διάλογος σε υπουργικό επίπεδο για ψηφιακά ζητήματα και συνάντηση με τον αναπληρωτή γγ της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, σύμφωνα με τους FT

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ΕΕ - Κίνα

Η Κίνα ακύρωσε αιφνιδιαστικά δύο διπλωματικές συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν αυτόν τον μήνα στο Πεκίνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Πέμπτη, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Οι συνομιλίες που ματαιώθηκαν περιλάμβαναν διάλογο σε υπουργικό επίπεδο για ψηφιακά ζητήματα, καθώς και μια συνάντηση με τον Όλοφ Σκουγκ, αναπληρωτή γενικό γραμματέα της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες αυτές.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κίνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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