Λίβανος: Τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν από έκρηξη σε όχημα που μετέφερε πυρομαχικά

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ένας αξιωματικός και δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη πυρομαχικών, λίγες ημέρες έπειτα από ένα παρόμοιο συμβάν που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας στρατιώτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αξιωματικός και οι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν, ενώ «ένας αριθμός πολιτών τραυματίστηκαν» από την έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα όχημα του στρατού το οποίο μετέφερε πυρομαχικά στην Μπραϊκάα, στην επαρχία της Ναμπατίγιε.

Ειδικές μονάδες του στρατού ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στην Μπραϊκάα, που απέχει 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, είπε ότι είδε πολλά καμένα οχήματα στον δρόμο, καθώς και ζημιές σε καταστήματα και σπίτια της περιοχής, η οποία έχει αποκλειστεί από τον στρατό.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν απέτισε φόρο τιμής στους τρεις στρατιωτικούς που «έπεσαν στην άσκηση του καθήκοντός τους, καθώς προσπαθούσαν να διασφαλίσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα» της περιοχής και να προστατεύσουν τους κατοίκους.

Την περασμένη Δευτέρα, ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από έκρηξη, ενώ συμμετείχαν σε αποστολή αποναρκοθέτησης μιας σήραγγας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

