Συνάντηση των μελών που έχουν υπογράψει το Έγγραφο της Βιέννης του 2011 ζήτησε o Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα την Κυριακή.



Το Κίεβο ζητεί συνάντηση των υπογραφόντων στο Έγγραφο της Βιέννης του 2011 σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας ανακοίνωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών στη σκιά της προειδοποίησης Μπάιντεν στη Μόσχα.



Σε ανάρτησή του στο Τwitter, ο Ντμίτρο Κουλέμπα έγραψε: «Η Ρωσία δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας για το Έγγραφο της Βιέννης. Κάνουμε το επόμενο βήμα. Η Ουκρανία συγκαλεί συνάντηση με τη Ρωσική Ομοσπονδία και όλα τα συμμετέχοντα κράτη εντός των επόμενων 48 ωρών για να συζητήσουν την ενίσχυση και τη μετακίνηση των στρατευμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά μήκος των συνόρων μας και στην προσωρινά κατεχόμενη Κριμαία. Εάν η Ρωσία λάβει σοβαρά υπόψη της τα λόγια της για το αδιαίρετο της ασφάλειας στον χώρο του ΟΑΣΕ, πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για στρατιωτική διαφάνεια προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις και να ενισχυθεί η ασφάλεια για όλους».

Η Μόσχα αρνείται ότι σκοπεύει να εισβάλει στην Ουκρανία, αλλά δεν φαίνεται να πείθει κανέναν στη Δύση. Ήδη πάνω από 10 χώρες ανακοίνωσαν την απόσυρση των πολιτών και του διπλωματικού τους προσωπικούς από το ουκρανικό έδαφος, καθώς θεωρούν επικείμενη μια ανάφλεξη στην περιοχή.



Russia failed to respond to our request under the Vienna Document. Consequently, we take the next step. We request a meeting with Russia and all participating states within 48 hours to discuss its reinforcement & redeployment along our border & in temporarily occupied Crimea 1/2